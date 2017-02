Cunnersdorfer Ente war nicht krank Ein Jäger hatte den Vogel vorsorglich gemeldet. Der Verdacht auf Vogelgrippe bestätigte sich aber nicht.

Cunnersdorf. Eine gute Nachricht gibt es für Schönteichen: Die tote Stockente aus dem Ortsteil Cunnersdorf hatte keine Vogelgrippe. Das hat die Untersuchung des Wildvogels in der Landesuntersuchungsanstalt ergeben. Wenigstens für die Region um den Fundort bedeutet das erst einmal Entwarnung.

Amtstierärztin Ulrike Kutschke weist trotzdem alle Geflügelhalter im Landkreis nochmals dringend darauf hin, die landesweit verordnete Stallpflicht konsequent einzuhalten. Nur so könnten Tiere vor einer Ansteckung geschützt werden. Wer tote Wildvögel findet, sollte das mitteilen.

In den vergangenen beiden Wochen waren an verschiedenen Orten im Landkreis Vogelgrippefälle bekannt geworden. In Bautzen, Bernsdorf und Ottendorf-Okrilla hatte der Kreis in der Folge Sperr- und Beobachtungsgebiete eingerichtet. Die gelten inzwischen für weite Teile des Kreises mit Ausnahme des Oberlandes und der Region Bischofswerda. Die tote Ente in Cunnersdorf war von einem Jäger gemeldet worden. Er hatte sie an einem Teich geschossen. Das Tier sah nicht gesund aus. (SZ)

