Cunewalde/Sohland und Kamenz verlieren eine Woche vor dem Derby Am Sonntag um 16.30 Uhr treffen die beiden Kreisteams in Bautzen aufeinander. Die Generalproben gehen daneben.

Der Cunewalder Christian Israel (Mitte) erzielte immerhin acht Tore. Hier wird er von den Hoyerswerdaern Lukas Seifert (links) und Nils Nitsche unsanft gestoppt. © Werner Müller

Handball-Sachsenliga Männer. Null Punkte, aber immerhin die Tabellenplätze sechs und sieben gehalten – das ist die Wochenendbilanz der beiden Männerteams vom HVH Kamenz und der SG HVO Cunewalde/Sohland. Die von Carsten John trainierten Cunewalder mussten diesmal schon am Sonnabend beim LHV Hoyerswerda ran und kassierten eine 25:30 (11:16)-Niederlage. Am Sonntag unterlag dann der HVH Kamenz in eigener Halle mit 26:28 gegen den SV Koweg Görlitz, der aufgrund der gleichzeitigen Auswärtsniederlage vom EHV Aue II mit 20:8 Punkten neuer Spitzenreiter ist.

Es war am Ende ein verdienter Heimerfolg der LHV-Sieben. Damit bleibt auch der „Hoyerswerda-Fluch“ bestehen. Denn die Oberlausitzer konnten in der Sachsenliga noch keinen einzigen Punkt gegen die Zusestädter holen. Bis zur 20. Minute konnte der HVO mit den Hausherren mithalten (11:9), ehe ein Zwischenspurt der Zusestädter mit dem 15:9 bereits eine Vorentscheidung brachte. Gerade in dieser Phase zeigten die Gäste im Angriff die eine oder andere Unkonzentriertheit, während die beiden Cunewalder Keeper ebenfalls einen „gebrauchten Tag“ erwischten. Weder Marcel Bergner noch dem jungen Paul Richter gelang es, in Abwesenheit von Alexander Anys ihre zuletzt doch recht starken Leistungen abzurufen.

Debakel gerade noch verhindert



Zudem wirkte das John-Team in der Abwehr nicht bissig genug, um in diesem Derby bestehen zu können. Der HVO-Coach meinte nach dem Abpfiff der Partie: „Der Start in den zweiten Abschnitt ist bei uns ebenfalls gründlich in die Hose gegangen. Erst ab der 40. Minute haben wir unser Kämpferherz entdeckt und den Zusestädtern die Stirn geboten. Da war plötzlich Leidenschaft im Spiel und auch Marcel Bergner steigerte sich.“ Immerhin verhinderten die Oberlausitzer durch ihr Aufbäumen ein Debakel, das in der 41. Minute beim Zwischenstand von 25:15 für Hoyerswerda drohte. Carsten John: „Wir müssen die Einstellung der letzten 20 Minuten in das nächste Derby am Sonntag gegen Kamenz mitnehmen. Gegen die Lessingstädter wollen wir unbedingt den nächsten Sieg einfahren, um den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt zu unternehmen.“ Der Anpfiff wird dann um 16.30 Uhr in der Bautzener Schützenplatzhalle ertönen.

Personell sieht die Lage der Oberlausitzer dann wieder besser aus. „Kommende Woche werden uns Tom Kaiser, Alexander Anys und auch Markus Roch wieder zur Verfügung stehen“, freut sich der HVO-Coach. Erfolgreichste Werfer im John-Team waren in Hoyerswerda Michal Naimann mit neun und Christian Israel mit acht Treffern. Gelingt den Cunewaldern ein Heimerfolg, dann wären sie in der Tabelle am HVH Kamenz vorbei. Die Lessingstädter haben mit 12:18 Punkten nur einen Zähler Vorsprung auf den HVO. (fs/ck)

