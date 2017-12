Cunewalde/Sohland spielt in Waldheim Die Handballer müssen mit der zweiten Mannschaft antreten.

Cunewalde/Sohland. Vom Papier her scheint es am Sonnabend ab 17 Uhr sicherlich eine machbare Aufgabe zu sein. Die Handballer der SG HVO Cunewalde/Sohland müssen bei der zweiten Mannschaft vom VfL Waldheim antreten. Unterschätzen dürfen die Oberlausitzer diese Mannschaft keinesfalls. Egal, ob Spieler aus der ersten VfL-Mannschaft dabei sein werden – Waldheim wird eine gefährliche Mannschaft auf das Parkett stellen. Da ist sich auch SG-Coach Carsten John sicher: „Wir wollen das Spiel nutzen, um den Spielrhythmus zu behalten, was überhaupt nicht einfach ist in diesem Jahr. Hinzukommen die Ausfälle von Schmidt und Israel. Ich baue daher auf unsere Jugend.“

Tom Julian Mende, Lukas Zimmermann, Tom Kaiser, Wilhelm Schulze oder auch Kevin Mühlan sollen ihre guten Trainingsleistungen auch im Spiel beweisen. „Nicht nur der Sieg steht für uns im Vordergrund, sondern auch die Leistung“, sagt John weiter. „In Aue haben die Überzeugung im Angriff und eine Energieleistung in der Abwehr gefehlt. Die genannten Spieler und auch Tom Richter können eindeutig mehr.“ Der Einzug in das Viertelfinale wäre ein erfolgreicher Jahresabschluss. (fs)

