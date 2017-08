Cunewalde/Sohland ist weiter Das Team von Trainer Carsten John siegt bei Kurort Hartha. Die SG Oberlichtenau und der HVH Kamenz sind ausgeschieden.

© Symbolfoto: dpa

Handball-Sachsenpokal. Eigentlich könnte Chefcoach Carsten John vom Sachsenligisten SG Cunewalde/Sohland zufrieden sein. Zwar gab es am Freitagabend eine knappe Niederlage im letzten Test gegen Freiberg, aber dafür zur Saisoneröffnung eine tolle Zuschauerkulisse. Und am Sonntag besiegte die SG im Sachsenpokal Ligakonkurrent Hartha mit 20:16 (8:10). Aber John sagte danach: „Leider war das ein sehr teures Wochenende mit zahlreichen Verletzungen. Am Freitag Tom Kaiser im zweiten Angriff und am Sonntag Radim Vanek nach 30 Sekunden. Gegen Hartha kam dann noch Tom Julian Mende hinzu.“ Die SG-Mannschaft ließ sich aber nicht schocken und verkraftete auch den kurzfristigen Ausfall von Christian Israel.

Im Pokalspiel erwischte Cunewalde/Sohland einen tollen Start (4:2). Später hatten die Gäste dann sichtlich Probleme mit dem Harzverbot in der Freitaler Halle und lagen zur Pause mit 8:10 zurück. Zu Beginn des zweiten Spielabschnittes ging die John-Truppe aber wieder in Führung (12:10). Die Oberlausitzer erwiesen sich als wahre „Kampfschweine“ und John sagte: „Was meine Mannschaft gezeigt hat, war allererste Sahne. Es war schön zu sehen, wie die Jungs zusammen gekämpft haben. Auch der 17-jährige Marlon Kopke warf in der Schlussphase ein wichtiges Tor.“

Mit fünf Treffern in Folge zum 20:15 sorgten die Gäste für die Vorentscheidung. „An dieser Stelle möchte ich auch die gute Torhüterleistung von Alexander Anys hervorheben“, meinte John. Beste Werfer bei Cunewalde/Sohland waren Schulze, Mende und Roch mit jeweils vier Treffern.

Auer Reserve schlägt Kamenz

Daniel Kästner, der Trainer vom Sachsenligisten HVH Kamenz, war nach der 26:30 (14:15)-Niederlage gegen den EHV Aue II nicht zufrieden. „Nächste Woche beim Ligaauftakt gegen Hartha ist Wiedergutmachung angesagt“, meinte der Coach und zog folgende Bilanz: „Am Anfang war unsere Abwehr zu viel zu zaghaft. Und in der zweiten Halbzeit hatten wir auch einen schlechten Start. Aue konnte mit drei Toren hintereinander gleich wieder davonziehen. Diesem Rückstand sind wir hinterher gerannt und konnten das Spiel nicht mehr drehen.“ Beste Kamenzer Werfer waren Alexander Jahn und Dennis Oswald mit jeweils fünf Tore. Mateusz Klinger vom HVH kassierte leider eine Rote Karte.

Mit einer nicht gerade unerwarteten Pleite sind die Männer der SG Oberlichtenau aus dem Pokal geflogen. Sie unterlagen in Pulsnitz den Gästen von der HSG Neudorf/Döbeln beim 27:40 (13:25) aber etwas zu hoch. Schon zwischen der 15. und 20. Minute baute die HSG ihren Vorsprung bis auf zwölf Tore aus.

Der Oberlichtenauer Trainer Rolf Moschke meinte nach dem Abpfiff: „Vom Ergebnis her bin ich letzten Endes noch ganz zufrieden. Zur Halbzeit hatte es schlimmer ausgesehen. Döbeln war ein für uns ein unbekannter und erwartet starker Gegner. Für meine Männer war es schwer, gegen die kompakte Abwehr durchzukommen. Zudem war es unser erstes Spiel unter Wettkampfbedingungen.“ Bester Werfer war Kirste mit acht Treffern. Nun steht für die SGO der Start in die Ostsachsenliga auf dem Programm. (fs/dk/en)

