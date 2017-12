Cunewalde/Sohland ist im Viertelfinale Bei der zweiten Mannschaft vom VfL Waldheim kann sich das SG-Team von Trainer Carsten John recht klar durchsetzen.

Der Cunewalder Kevin Mühlan (Foto) steuerte immerhin sechs Tore zum 35:26-Auswärtssieg bei. .Foto: © Christian Kluge

Handball-Sachsenpokal Männer. Mit einem deutlichen 35:26 (18:12)-Sieg beim VfL Waldheim II sind die Männer von der SG HVO Oberlausitz Cunewalde/Sohland in das Viertelfinale des Sachsenpokals eingezogen und hoffen nun auf ein Heimspiel in der nächsten Runde. Der Wunsch von Trainer Carsten John ging jedoch nicht ganz in Erfüllung. Denn der Chefcoach hätte sich folgenden Satz im Spielbericht gewünscht: „Dabei kontrollierte man den Gegner, zeigte ein abgeklärtes Spiel und spielte Waldheim nahezu an die Wand.“

Die Wahrheit über die Begegnung ist eine völlig andere. Am Ende ist es nur durch die letzten fünf Spielminuten noch ein recht deutlicher Sieg geworden. Zuvor führte Cunewalde/Sohland lange Zeit nur mit fünf Treffern. Die Hausherren aus der Bezirksliga zeigten eine sehr ordentliche Leistung und forderten den nur mit sieben Feldspielern angereisten Sachsenligisten mehr als erwartet.

Ohne Israel, Richter, Schmidt, Roch und den noch verletzten David Horn kamen die Gäste immerhin sehr ordentlich in die Partie. Nach zehn Minuten führten die John-Schützlinge bereits mit 7:2. Allerdings leistete die SG sich danach teilweise haarsträubende Fehler. Leicht vergebene Torabschlüsse, Fangfehler oder ungenaue Pässe bauten den Gastgeber immer wieder auf. Beim 18:9 kurz vor der Halbzeitpause kassierten die Cunewalder noch drei schnelle Tore in Folge, sodass mit einem 18:12 für die SG die Seiten gewechselt wurden.

Auch im zweiten Abschnitt konnte kein signifikanter Leistungsanstieg verzeichnet werden. Vergebene Siebenmeter, schwache Torabschlüsse und Ungenauigkeiten im Spielaufbau prägten das Spiel der Gäste. „Am Ende sind wir eine Runde weiter gekommen, was unser Ziel gewesen ist“, sagte Trainer John nach dem Abpfiff. „Spielerisch hatte ich mir erhofft, dass wir uns mehr Sicherheit für die Rückrunde holen. Den Gastgebern möchte ich noch ein Kompliment für deren Kampfgeist und Fairness aussprechen.“ Auch die Männer vom Radeberger SV stehen im Viertelfinale. Sie besiegten bereits am 7. Oktober die Gäste vom SV Lok Leipzig-Mitte mit 30:27. (fs/ck)

Cunewalde/Sohland spielte mit: Anys, Bergner; Zimmermann (4), Mende (8), Naimann (7), Hühn (2), Schulze (3), Mühlan (6) und Kaiser (6).

