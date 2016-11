Cunewalder Tannen für Berlin Der Weihnachtsbaum aus dem Oberland soll in diesem Jahr das Bundesinnenministerium schmücken.

Im Jahr 2009 wurde erstmals aus Cunewalde ein Baum nach Berlin gebracht. Inzwischen ist dies zur Tradition geworden. © Wolfgang Wittchen

Drei große Weihnachtsbäume aus Cunewalde stehen in diesem Jahr an exponierten Stellen in Berlin. Eine Delegation aus der Gemeinde übergibt am Freitag dieser Woche eine vier Meter hohe Tanne an Minister Thomas de Maizière. Sie soll den Eingangsbereich vom Neubau des von ihm geleiteten Bundesinnenministeriums schmücken. Das berichtet der Cunewalder Bürgermeister Thomas Martolock (CDU).

Eine 3,50 Meter hohe Tanne verbreitet künftig im Festsaal der sächsischen Landesvertretung in Berlin Weihnachtsatmosphäre. Das ist in diesem Jahr schon zum achten Mal so. Eine gleich große Blaufichte aus Cunewalde wird im Empfangsbereich des Büros von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen aufgestellt.

Zur Delegation, die die Bäume übergibt, gehören neben dem Bürgermeister zwei Ehrenamtler aus Cunewalder Sportvereinen, die über Jahrzehnte als Übungsleiter und Schiedsrichter aktiv sind. Außerdem fährt Elektromeister Gerd Kwast mit, der seit 25 Jahren die Bäume der Gemeinde im Cunewalder Tal mit Lichterketten schmückt. Unterstützt wird Aktion vom Cunewalder Bäckermeister Michael Pech. – Seit 2009 schmücken jährlich Weihnachtsbäume aus Cunewalder Wäldern Berliner Ministerien. Zweimal war die Gemeinde schon Lieferant für die Tanne von Bundeskanzlerin Angela Merkel. (SZ/ks)

zur Startseite