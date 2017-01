Cunewalde verliert und zeigt Moral

Handball-Sachsenliga Männer. Im Heimspiel gegen den HC Einheit Plauen zeigte der HV Oberlausitz Cunewalde bei seiner 29:34-Niederlage zwei Gesichter. Die erste Halbzeit in der Bautzener Schützenplatzhalle ging dabei total in die Hose. Zwischen der siebenten und 17. Minute zogen die Vogtländer mit einem Neun-Tore-Lauf schon auf 11:2 davon. Zur Halbzeitpause waren bei einem HVO-Rückstand von 7:17 alle Messen bereits so gut wie gelesen. Doch dann zeigte Cunewalde noch mal Herz und bewies Moral. Co-Trainer Florian Sieber meinte später: „Ich denke, dass ist das mindeste, was unsere Zuschauer von uns erwarten und zudem eine Grundtugend in der aktuellen Situation.“ Nach dem 15:30 nach 43 Minuten zeigten die Cunewalder plötzlich eine Klassespiel und brachten Plauen mit einer 14:4-Aufholjagd noch mächtig ins Schwitzen. (fs)

Cunewalde mit: Bergner, Anys; Noack (1), Hühn (1), Schulze (1), Schmidt (3), Tom Baugstatt (8), Vogt (1), Mühlan, Biele (1), Aßmann (3), Michel (7), Tim Baugstatt (3).

