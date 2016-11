Cunewalde unterliegt Tabellenzweitem Der HVO kassiert in Radeburg eine 24:34 (10:17)- Niederlage. Trainer John übt harsche Kritik.

Tim Baugstatt steuerte zwei Tore, sein Bruder Tom fünf Treffer für Cunewalde bei. Die Niederlage konnten sie nicht abwenden. © Christian Kluge

Handball-Sachsenliga Männer. „Mir ist die Niederlage deutlich zu hoch. Teilweise wurden die Möglichkeiten viel zu leichtfertig vergeben“, ärgerte sich HVO-Coach Carsten John nach der 24:34 (10:17)-Schlappe beim tabellenzweiten TSV 1862 Radeburg.

„Für das, was wir uns vor der Begegnung vorgenommen hatten, war das viel zu wenig.“ Übungsleiter John machte da aus seinem Herzen keine Mördergrube. Bis zum 5:6 hielt man mit den Gastgebern noch mit und hatte per Siebenmeter sogar die Chance zum Ausgleich. Leider wurde der einzige Strafwurf für die Cunewalder auch noch vergeben. Die Radeburger hatten ihrerseits gleich zehn (!) Gelegenheiten, mit einem Strafwurf zu vollstrecken. Das war allerdings nur einer von vielen Gründen für die deutliche HVO-Niederlage an diesem Tag.

„Die Radeburger waren ganz einfach in punkto Cleverness deutlich überlegen. Während wir im ersten Spielabschnitt zu hektisch und zu schnell den Abschluss suchten, spielten die Hausherren konsequent auf die sich bietende Chance.“ Ein weiteres Manko aus Oberlausitzer Sicht war das deutliche Plus der Radeburger im Abwehrverhalten. „Uns ist es nicht gelungen, gegen den herausragenden Innenblock um Scholz und Schütz Lösungen zu finden“, schätzte Carsten John ein. Der 8:1-Lauf aus Sicht der Gastgeber brachte bereits im ersten Spielabschnitt die Entscheidung – der HVO lag da deutlich mit 6:14 im Hintertreffen. In der zweiten Hälfte konnten die Cunewalder wenigstens dafür sorgen, dass der Sturmlauf der Gastgeber etwas gestoppt und die Niederlage in Grenzen gehalten wurde.

„Es kann nicht unser Maßstab sein, am Ende mit zehn Toren Unterschied zu unterliegen. Dabei möchte ich allerdings unsere Torhüter in Schutz nehmen“, resümierte HVO-Übungsleiter John. Sowohl Bergner als auch Anys zeigten zwischen den Pfosten ordentliche Leistungen und verhinderten ein noch größeres Debakel der Cunewalder Mannschaft.

Nun bleibt den HVO-Mannen bis zum zweiten Advent Zeit, um sich auf die Partie gegen den LHV Hoyerswerda (8.) konzentriert vorzubereiten und dann wieder wichtige Punkte in Angriff zu nehmen. (fs)

Für den HVO Cunewalde spielten: Bergner, Anys – Noack, Schwensow, Hühn, Schmidt (1), Kaiser (1), Tom Baugstatt (5), Vogt (5), Mühlan, Biele (4), Aßmann (2), Michel (4), Tim Baugstatt (2).

