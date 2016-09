Cunewalde unter Zugzwang Am Sonntag steht für die Männer aus Cunewalde nur ein Heimsieg zur Debatte. In Bautzen wird der SV Plauen-Oberlohsa II erwartet.

© dpa

Handball. Am Wochenende ist fast überall Funkstille in den Handball-Hallen. Selbst die Bundesliga-Frauen vom HCR haben frei. Auch deren Reserve ist nach der Spielabsage der Vorwoche weiter ohne Spiel. Das Spiel bei den Hoyerswerdaerinnen wurde mit 0:0 Toren und 0:2 Punkten gegen sie gewertet. Nur die Sachsenliga-Männer sind zum Ferienanfang im Einsatz. Die Cunewalder konnten sich am Wochenende nicht verbessern. Da spielfrei war, mussten sie zusehen, wie andere punkteten. Erst am Sonntag um 16.30 Uhr sind sie wieder aktiv, dann gegen Schlusslicht SV Plauen-Oberlosa II. „Ganz klar, am Sonntag zählt für uns nur ein Sieg. Egal wie“, meint der Cunewalder Trainer Carsten John. „Wir liegen aktuell hinter unseren Erwartungen zurück und müssen jetzt endlich anfangen zu punkten.“ Auch wenn die Gäste als Aufsteiger derzeit nur Tabellenschlusslicht sind, warnt John: „Wir dürfen in unserer Situation die Vogtländer keinesfalls unterschätzen. Der Druck, gewinnen zu müssen, liegt bei uns. Wir sind zudem unseren Zuschauern einiges schuldig, sodass wir natürlich einen Sieg anpeilen.“

Die Oberlausitzer nutzten das „freie„ Wochenende für intensives Training. „Unser Hauptaugenmerk lag neben der Abwehrarbeit auf dem Zusammenspiel im Rückraum, wo es zuletzt noch nicht wie gewünscht lief. Ich denke, wir sind da wieder einen Schritt vorangekommen.“ In der Saisonvorbereitung konnte man sich von den Qualitäten der Vogtländer aus nächster Nähe überzeugen. Beim Turnier in Rietschen erkämpfte man sich einen 14:10 Erfolg (Spielzeit war zweimal 20 Minuten). Dabei zeigten sich die Plauener Mannen vor allem als kämpferisch agierende Truppe, mit einer guten Abwehrreihe sowie starken Torhütern. „Wir sind auf alle Fälle gewarnt. Am Wochenende lasse ich keine Ausreden gelten“, so John. „Wir brauchen den Sieg ohne Wenn und Aber.“ Sollte es am Sonntag wieder keinen Erfolg geben, droht ein Fehlstart in der Cunewalder Sachsenliga-Geschichte. Damit dieses Schreckensszenario nicht zur Realität wird, bauen die Oberlausitzer natürlich wieder auf lautstarke Unterstützung von den Rängen. „Wir können nur hoffen, dass auch am Sonntag wieder zahlreiche Zuschauer in die Bautzener Schützenplatzhalle strömen, um uns nach vorn zu peitschen.“ Personell kann Carsten John, bis auf Tim Baugstatt, aus dem Vollen schöpfen.

Einen wichtigen Schritt, um aus der Abstiegszone zu kommen, machten die Kamenzer mit dem 33:30-Heimsieg gegen Aue II. Die Mannschaft von Matthias Wolf konnte auch wieder auf Aurelijus Stankevicius bauen, der nicht erkennen ließ, dass er die ersten Spiele fehlte. Gemeinsam mit dem starken Edgaras Gudaitis und hoffentlich wieder besserer Bankbesetzung soll auch am Sonntag um 17 Uhr im Derby bei Koweg Görlitz gepunktet werden.

Schiebocker Frauen an der Spitze

Die Bischofswerdaer Verbandsliga-Frauen sind weiter verlustpunktfreier Spitzenreiter, nachdem sie auch das vierte Spiel mit 22:17 gewannen. So leicht machten es ihnen die Burgstädterinnen nicht wie manch Gegner zuvor. Was zählt, sind für das Kindermann-Team die Punkte und da sieht es bisher blendend aus. Die Pause kann nun genutzt werden, um sich konzentriert auf die Partie bei den ebenfalls verlustpunktfreien Meißnerinnen vorzubereiten.

Bei den Damen von Rödertal III lief es bislang noch nicht wunschgemäß. Erst zwei Punkte sind zu wenig, um im gesicherten Mittelfeld unterwegs zu sein. Allerdings gelang beim starken TSV Dresden am Wochenende der erste Sieg. (fs/en)

zur Startseite