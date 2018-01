Cunewalde schlägt Oberland Spree

Fußball. Kreisoberligist Motor Cunewalde kam in seinem Testspiel gegen den Landesklässler SV Oberland Spree zu einem 5:2 (3:1)-Erfolg. Drei Treffer erzielte dabei Pavel Rumler. Bruder Stepan traf genau wie Dominique Neumeister einmal für das Siegerteam. Ein Eigentor durch Bronislav Kulich sowie ein Tor von Spielertrainer Stefan Richter waren die Ausbeute der Gäste. Der Dresdner Stadtoberligist Radeberger SV kam im Test beim Landesligisten Radebeuler BC mit 1:6 (1:3) klar unter die Räder. Florian Palme erzielte den einzigen Treffer für die Bierstädter in der 44. Minute. Für die Hausherren trafen Chris Kiesse Wete, ein hochtalentierter Spieler aus Kongo, der bereits in der B-Jugend bei Dynamo Dresden im Einsatz war, sowie Benno Töppel doppelt. Felix Helm und Florian Müller rundeten das halbe Dutzend ab.

Der Nachwuchs vom Bischofswerdaer FV holte sich derweil den Titel beim E-Junioren-Turnier des SV Einheit Radeberg. Der BFV siegte mit 13 Punkten vor dem Arnsdorfer FV II (11 Pkt.) und der ersten Vertretung der Arnsdorfer. (jj/cn)

