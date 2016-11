Cunewalde muss zum Tabellendritten Am Sonnabend geht die Reise des HV Oberlausitz nach Zwenkau. Das Team von Trainer Carsten John braucht Punkte.

Handball. Nach einer einwöchigen Pause greifen die Cunewalder Handballer wieder ins Spielgeschehen ein und müssen zur sehr starken Spielgemeinschaft Leipzig/Zwenkau. Die mit vielen jungen DHfK-Bundesligaspielern bestückten Gastgeber sind stark in die Saison gestartet und grüßen mit 9:5 Punkten vom dritten Tabellenplatz. Cunewalde blieb bisher hinter den eigenen Erwartungen zurück und ist als Vorletzter (4:8 Punkte) lediglich in der Außenseiterrolle.

„Mit dem Punktgewinn in Kamenz haben wir bewiesen, dass wir in der Sachsenliga mithalten können“, ist HVO-Trainer Carsten John vor diesem Auswärtsspiel optimistisch. „Wir müssen es endlich schaffen, unsere kompletten PS auf die Straße zu bringen.“ Positiv auf Cunewalder Seite ist die immer bessere Verfassung von Tim Baugstatt, der sich nach langer Verletzung immer mehr gesteigert hat und in Kamenz sein Comeback feierte. Zudem wird Patrick Michel überraschend schnell wieder in den Kader zurückkehren, da sich die MRT-Auswertung entgegen erster Befürchtungen als positiv herausstellte.

Coach John hat klare Vorstellungen vom Sonnabend-Spiel: „Wir haben die letzten Wochen ordentlich trainiert und werden natürlich alles versuchen, um Punkte in die Oberlausitz zu entführen. Dazu müssen wir vor allem in der Abwehr weiter zulegen. Auch unsere Torhüter müssen wieder zur gewohnten Leistung finden und an die Steigerung im Kamenz-Spiel anknüpfen.“ Personell kann der HVO-Trainer fast aus dem Vollen schöpfen. Nur Christian Israel fehlt den Cunewaldern aufgrund einer Schulterverletzung. (fs)

