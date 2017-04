Cunewalde meldet sich zurück

Handball-Sachsenliga Männer. Der HV Oberlausitz Cunewalde hat am Sonntag vor einem frenetischen Publikum einen ganz wichtigen 36:28-Heimsieg über den TSV Radeburg gefeiert, der zur Pause noch mit 17:15 geführt hatte. Damit ist das Team von Trainer Carsten John dem Verbleib in der Sachsenliga wieder ein Stück näher gekommen. Derzeit steht der HVO mit 15:27 Punkten – gleichauf mit dem Tabellenneunten EHV Aue II – auf Rang zehn unter den zwölf Mannschaften. John sagte nach dem Abpfiff: „Sicher können wir noch nicht sein. Dazu sind wir auch von den Ergebnissen der höheren Ligen abhängig.“ Gegen die personell dezimierten Gäste, die in der kommenden Saison nicht mehr für die Sachsenliga melden werden und als zweiter Absteiger neben dem Schlusslicht Plauen-Oberlosa II feststehen, war die Aufgabe dennoch nicht leicht. „Radeburg hat uns trotz der dünnen Kaderstärke einen harten Fight geliefert“, meinte John. Vor allem Ex-HVO-Spieler Radim Vanek machte ein starkes Spiel und sorgte mit einem Großteil seiner insgesamt 14 Tore für die Pausenführung der Gäste. In der zweiten Halbzeit sorgten beim Stand von 23:24 vier Cunewalder Treffer in Folge für den Umschwung in der Partie (27:24). (fs)

