Cunewalde ist im Halbfinale In Weinböhla gelingt dem Team von Trainer Carsten John ein Auswärtssieg. Der Radeberger SV verliert in Leipzig und ist raus.

Handball-Sachsenpokal Männer. Die Oberlausitzer Handballer haben einen weiteren Schritt Richtung Pokaltraum gemacht. Beim starken Verbandsligisten HSV Weinböhla zeigte die SG HVO Cunewalde/Sohland am Sonntag einen couragierten Auftritt und gewann mit 31:25 (13:10). Coach Carsten John sagte danach: „Wir haben einen starken Beginn gehabt – genau wie wir es uns vorgenommen hatten. Nur beim 1:1 kam das Team von Trainer Martin Kovar zum einzigen Ausgleich.“ Die Gäste aus dem Oberland führten schnell mit 5:1 und bewiesen dabei großes Selbstvertrauen in den Angriffsaktionen.

John: „Nur durch eigene Fehler und unkonzentrierte Abschlüsse haben wir Weinböhla beim 11:10 aus unserer Sicht wieder etwas am Heimsieg schnuppern lassen.“ In dieser Phase mussten die Cunewalder eine Rote Karte gegen Tom Kaiser verkraften. „Da wir ohnehin mit einer relativ dünnen Spielerdecke angereist sind, war das nicht unbedingt förderlich, zumal David Horn mit einer Verletzung ab der 25. Minute nicht mehr einsatzbereit war“, ergänzte John, der zwei junge Spieler hervorhob: „Julian Mende hat sich mit sieben Toren aus sieben Würfen in nur 30 Minuten ein Sonderlob verdient. Auch Marlon Kopke erzielte viele Treffer.“ Die Männer vom Radeberger SV mussten sich am Sonntag bei der SG LVB Leipzig II knapp mit 33:35 geschlagen geben und sind ausgeschieden. (fs/ck)

Cunewalde/Sohland spielte mit: Bergner, Anys; Kopke (2), Mende (7), Naimann (11), Horn, Hühn, Mühlan, Israel (4), Schulze (5) und Kaiser (2).

