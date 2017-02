Cunewalde ist im Halbfinale Trotz Besetzungsproblemen triumphiert das Team in Niederau.

Handball-Sachsenpokal Männer. Vom Glück sind die Cunewalder Handballer in dieser Saison wahrlich nicht verfolgt – auch wenn sie sich am Sonnabend im Sachsenpokal-Viertelfinale mit 31:27 (15:13) beim SV Niederau 1891 durchsetzen konnten. Mit Wilhelm Schulze (voraussichtlich Saisonaus), Tom Kaiser (Saisonaus) und Tim Baugstatt (mehrere Wochen) stehen drei weitere Spieler dem HV Oberlausitz nicht mehr zur Verfügung.

Der Cunewalder Trainer Carsten John meinte nach dem Erfolg gegen Niederau: „Wir sind es mittlerweile gewohnt, improvisieren zu müssen. Aber was uns diese Saison an Verletzungen ereilt, ist eigentlich unfassbar.“ Die verbliebenen Oberlausitzer machten ihre Sache beim Verbandsliga-Fünften recht ordentlich und feierten einen letztlich verdienten Sieg. „In erster Linie bin ich froh, dass sich kein weiterer Spieler verletzt hat und dass wir erstmals in das Halbfinale des Sachsenpokals einziehen konnten“, ergänzte der Coach.

Darüber hinaus konnten sich die Cunewalder Handballer über den dritten Sieg in Serie freuen. „Dieses Selbstvertrauen ist natürlich wichtig. Wir müssen uns jetzt so gut wie nur möglich auf das Punktspiel gegen Koweg vorbereiten. Vielleicht gelingt uns in Görlitz eine Überraschung.“ Gegen Niederau fiel die Vorentscheidung im zweiten Spielabschnitt, als die Oberlausitzer ihren Vorsprung auf fünf Treffer erhöhen konnten. Den hielt der HVO dann bis zum Spielende nahezu konstant. Bestnoten im Cunewalder Team verdienten sich Keeper Alexander Anys und Gary Biele. Am 26. Februar folgt nun die Partie in Görlitz. (fs)

Cunewalde: Anys (1), Aßmann (2), Tom Baugstatt (5), Hühn (2), Israel (5), Vogt (3), Mühlan, Michel (7), Biele (6).

