Cunewalde in Görlitz Außenseiter Trainer Carsten Johne freut sich auf eine Partie mit vielen Zuschauern.

Am Sonntag um 17 Uhr wartet der SV Koweg Görlitz auf die SG HVO Cunewalde/Sohland. SG-Trainer Carsten John erklärte im Vorfeld dieses Derbys: „Wir freuen uns auf diese Partie, da stets mit vielen Zuschauern zu rechnen ist. Görlitz hat ja seine verlorenen Söhne zurück in die Neißestadt geholt. Damit dürfte auch ein wenig Brisanz verloren gegangen sein.“ Niederlagen sind für die Oberlausitzer in diesem Vergleich leider eher die Regel. Nur zwei Remis in zehn Spielen auf Sachsenliga-Ebene sind eine trostlose Bilanz. John: „Koweg ist klarer Favorit – trotz des Saisonstarts mit 2:4 Punkten.“ Die Neißestädter setzten sich vor der Saison hohe Ziele und wollen mindestens die dritten Plätze aus den Vorjahren bestätigen. „Wollen wir in Görlitz was holen, brauchen wir wie zuletzt einen starken Torhüter und bessere Leistungen im Angriff.“ Der HVH Kamenz muss zur gleichen Zeit beim Tabellenzweiten SG Leipzig/Zwenkau antreten. (fs)

