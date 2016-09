Cunewalde holt ersten Punkt Für den HV Oberlausitz reicht es bei der HSG Riesa/Oschatz zu einem 32:32 (16:17)-Remis.

Handball-Sachsenliga. Hoch motiviert gingen die Cunewalder Sachsenliga-Männer in die Begegnung bei der HSG Riesa/Oschatz. Am Ende reichte es nach hartem Kampf zu einem Punktgewinn (32:32). „Ich denke, wir müssen aufgrund des Spielverlaufes zufrieden sein, dass wir unser erstes kleines Erfolgserlebnis verbuchen können. Die Moral hat gestimmt, die Kaltschnäutzigkeit haben wir noch vermissen lassen“, zeigte sich HVO-Coach John nicht unglücklich. „Freuen kann ich mich aber nicht, da ich weiß, dass wir noch mehr Potenzial haben.“

Es begann nicht nach dem Geschmack der Cunewalder. Die Abwehr war anfällig und es fehlte an Durchschlagskraft. Nach zwölf Minuten stand es 4:10 aus Sicht der HVO-Mannen. Eine Auszeit brachte dann aber eine deutliche Steigerung. Zielstrebiger im Angriff und aggressiver in der Deckung kamen die Cunewalder auf 9:11 heran. Unerklärlicherweise folgte nach der starken Phase aber ein Einbruch und Riesa legte auf 15:10 vor. Mit großer Moral schafften die Gäste abermals das „Comeback“ und glichen aus (15:15). Mit einem 16:17 wurden die Seiten gewechselt.

„Der Start in die zweite Hälfte war wieder unerklärlich. Man nimmt sich eine Menge vor, aber nichts scheint zu gelingen.“ Übungsleiter John meinte den 4:0-Lauf der Gastgeber (16:21). Die Oberlausitzer ließen die Köpfe aber nicht hängen und steigerten sich zu ihrer besten Phase. Christian Israel zündete auf halbrechter Position nun den Turbo. Sechs seiner sieben Tore erzielte er in dieser wichtigen Phase. Ähnlich wie jüngst gegen Aue drohte die Partie aber nach der 29:28-Führung zu kippen (29:31). Kai Vogt zeigte zum Glück Leader-Qualitäten und erzielte zwei wichtige Tore und nach dem 32:32 bot sich sogar zweifach die Möglichkeit auf den Siegtreffer. Zehn Sekunden vor ultimo scheiterte man per Gegenstoß am Riesaer Schlussmann. (fs)

Es spielten: Bergner, Anys – Aßmann (1), Noack (3), Israel (7), Vogt (6), T. Baugstatt (7), Schmidt (6), Hühn (2), Kaiser, Michel, Mühlan.

