Cunewalde holt Auswärtspunkt Der Kampf um den Verbleib in der Liga wird immer enger. Kamenz verliert in Plauen.

© dpa

Handball-Sachsenliga Männer. Der HV Oberlausitz Cunewalde lebt wieder, muss aber den nächsten Achillessehnenriss verkraften. HVO-Trainer Carsten John sagte nach dem 28:28 bei der HSG Neudorf/Döbeln: „Wir haben gegen allen Widerstand einen wichtigen Punkt erkämpft! Im direkten Vergleich gegenüber der punktgleichen HSG Riesa/Oschatz sind wir nun vorn und haben es theoretisch in unseren eigenen Händen. Wir müssen trotzdem weiter unsere Hausaufgaben machen und liefern!“

Zunächst übernahmen jedoch die Hausherren das Zepter und zogen auf 11:7 davon. John: „Wir sind danach wieder auf 11:12 herangekommen und leisteten uns dann wieder haarsträubende Fehler.“ Zur Pause führte die HSG dann mit 17:13. Im zweiten Abschnitt kam Cunewalde nicht näher als auf zwei Treffer heran und beim 26:23 für Neudorf/Döbeln schienen die Messen gelesen zu sein.

Der HVO kämpfte sich jedoch – angetrieben von seinen rund 40 mitgereisten Fans – noch einmal zurück. Beim 27:26 und 28:27 ging Cunewalde erstmals wieder in Führung und schnupperte am Sieg, doch den Hausherren gelang 25 Sekunden vor Schluss der 28:28-Ausgleich. Bester Werfer beim HV Oberlausitz war diesmal Patrick Michel mit acht Toren. Nun müssen im Sonntag-Heimspiel gegen Radeburg Punkte her. Trainer John: „Oliver Aßmann kann uns leider nicht mehr unterstützen. Durch seinen Achillessehnenriss ist die Saison für ihn vorbei. Da kann ich nur gute Besserung wünschen.“

Die Männer vom HVH Kamenz sind dagegen am Sonnabend erfolglos geblieben. Der Tabellenzweite HC Einheit Plauen erwies sich beim 30:25-Heimerfolg als zu stark. Kamenz steht nun mit 17:23 Punkten auf Rang acht, während Cunewalde mit 13:27 Zählern gleichauf mit Riesa/Oschatz Elfter ist. Zwischen dem HVH und Riesa/Oschatz rangiert das Juniorteam vom EHV Aue (9.) mit 15:25 Punkten. (fs/ck)

zur Startseite