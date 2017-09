Cunewalde hofft auf viele Fans Die Sachsenliga-Handballer treten am Sonntag an.

Handball. Am Sonntag ab 17 Uhr hoffen die Verantwortlichen, dass die Cunewalder Polenzsporthalle aus allen Nähten platzt. Die Sachsenliga-Handballer von Trainer Carsten John streben dann nach den ersten Punkten und wollen gegen die bisher sieglose HSG Riesa/Oschatz einen Heimerfolg feiern. John erklärte im Vorfeld: „Gelingt es uns, die gleiche Mentalität und Leidenschaft in die Waagschale zu werfen, wie wir es am vergangenen Wochenende getan haben, dann bin ich guter Dinge.“

Gegen die HSG Riesa/Oschatz gehen die Gastgeber als gleichwertiger Gegner in die Partie. John weiter: „Riesa hat – ähnlich wie wir – mit zahlreichen Abgängen zu kämpfen, hat aber in Döbeln bewiesen, was noch geht. Es wird ein umkämpftes Spiel und wir wünschen uns einen Hexenkessel. Im Gegensatz zur Vorwoche wird uns mit Tom Richter auch eine weitere Option zur Verfügung stehen.“

Co-Trainer Florian Sieber hofft auch wieder auf eine überragende Torhüterleistung wie gegen Zwenkau. „Dort hat Marcel Bergner knapp über 45 Prozent aller Bälle gehalten – eine herausragende Quote“, erklärte Sieber. „Mit einer guten Leistung und einem verbesserten Angriff rechne ich mir Chancen auf den ersten Erfolg aus.“ (fs)

