Cunewalde hat jetzt Turbo-Internet Die ersten 1 600 Anschlüsse sind ab Mitte des Monats nutzbar. Und das ist noch nicht alles.

Ab Mitte dieses Monats sind im Gebiet der Gemeinde Cunewalde die ersten 1 600 Anschlüsse für superschnelles Internet nutzbar. Darüber informiert die Telekom, die gegenwärtig das Netz in Cunewalde mit den Ortsteilen Halbau, Schönberg und Weigsdorf-Köblitz sowie in den Ortsteilen Lauba und Lawalde der Gemeinde Lawalde ausbaut. Die neuen Anschlüsse ermöglichen Übertragungsraten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde. Um das zu ermöglichen, wurden in den vergangenen Monaten moderne Glasfaserkabel verlegt und 16 neue Knotenpunkte aufgebaut. Noch einmal etwa die gleiche Anzahl moderner Anschlüsse soll in zwei weiteren Bauabschnitten bis Mitte des kommenden Jahres in Betrieb genommen werden.

„Das neue Netz ist so leistungsstark, dass Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich sind. Auch das Streamen von Musik und Videos oder das Speichern in der Cloud ist bequemer“, sagt Sten Sperling, Regio-Manager der Telekom im Landkreis Bautzen. Cunewalder Einwohner und Unternehmen, die das Turbo-Internet nutzen wollen, müssen selber aktiv werden und ihren Vertrag erweitern oder einen neuen schließen.

Beim Baustart im Frühjahr dieses Jahres hatte die Telekom angekündigt, dass die ersten neuen Anschlüsse bereits ab Juli nutzbar sein sollen. „Das hat sich jedoch nach hinten verschoben, weil es Probleme bei der Umschaltung der alten Technik gab“, sagt Bürgermeister Thomas Martolock (CDU). Neuer Termin ist seinen Aussagen nach nun der 15. Dezember. (SZ/ks)

Infos und Verträge: Telekom-Shop Bautzen, Kornmarkt 7, Telefon 03591 531626; Wagner Elektro & Kommunikation Oppach, August-Bebel-Straße 47,Telefon 035872 33246; Fexcom GmbH Löbau, Altmarkt 3, Telefon 0341 94433970

www.telekom.de/schneller

