Cunewalde gewinnt Schicksalsspiel Die Cunewalder Handballer besiegten am Sonntag die Gäste von der HSG Riesa/Oschatz in einem besonderes spannenden Match.

© dpa

Bautzen. Das war nichts für schwache Nerven! In einem wahren Handball-Krimi besiegten die Cunewalder Handballer am Sonntag die Gäste von der HSG Riesa/Oschatz nach hartem Kampf mit 27:24 (11:10). Damit hat der HV Oberlausitz als Tabellenvorletzter mit 8:20 Punkten nur noch drei Zähler Rückstand auf Riesa/Oschatz und das Juniorteam vom EHV Aue. Der Start in den zweiten Spielabschnitt war katastrophal für die Cunewalder, die plötzlich mit zwei Toren zurück lagen. Erst in der 50. Minute gelang dem HVO mit dem 21:20 wieder eine eigene Führung. Trainer Carsten John sagte nach dem Heimerfolg: „Über allem steht unsere Leidenschaft in der Abwehr. Was da in den letzten Minuten abging, das muss unser Maßstab sein.“ Überragend bei den Cunewaldern waren der elffache Torschütze Patrick Michel und Keeper Alexander Anys. (fs)

zur Startseite