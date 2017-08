Cunewalde gegen Kamenz beim Turnier Im Spiel um Platz fünf setzen sich die Lessingstädter gegen Cunewalde durch. Das Team vom LHV landet auf Platz vier.

Das neu formierte Team von der SG Cunewalde/Sohland beim Turnier in Hoyerswerda (von links), stehend: Mannschaftsleiter Andreas Müller, David Horn, Wilhelm Schulze, Markus Roch, Kevin Mühlan, Christian Israel, Tom Richter, Tom Julian Mende, Tom Kaiser, Stefan Hühn, Marlon Kopie, Radim Vanek, Co-Trainer Florian Sieber Vorn: Alexander Anys, Paul Richter und Marcel Bergner. © Werner Müller

Handball. Am Sonnabend konnten die Hoyerswerdaer Handballfans erstmals das LHV-Sachsenligateam der Saison 2017/18 in der heimischen BSZ-Halle „Konrad Zuse“ sehen. Und dieses Vorbereitungsturnier war trotz der fast tropischen Temperaturen recht gut besucht. Für die eingeladenen Mannschaften war es nach der langen athletischen Vorbereitung die erste spielerische Generalprobe, sodass man natürlich noch das ein oder andere Abstimmungsproblem feststellte.

Im ersten Turnierspiel hatte es Hoyerswerda gleich mit der neu formierten Spielgemeinschaft Cunewalde/Sohland zu tun, die ab September ebenfalls wieder in der Sachsenliga antritt. Man sah, dass in den letzten Wochen beim LHV vor allem in Abwehrarbeit gearbeitet wurde, denn den Gästen fiel es schwer, sich Torchancen zu erspielen. Am Ende stand nach zweimal 20 Spielminuten ein 17:17 auf der Anzeigetafel. SG-Co.-Trainer Florian Sieber bilanzierte nach dieser Partie: „Wir haben es in den letzten fünf Minuten mit drei vergebenen Konterchancen verpasst, den Sack zuzumachen.“

Cunewalde/Sohland verlor dann sein zweites Gruppenspiel gegen den späteren Turniersieger Grünheider SV klar mit 22:29. Der favorisierte Viertligist aus der Ostsee-Spree-Oberliga führte zur Pause allerdings nur knapp mit 14:11. Die Hoyerswerdaer machten es in ihrem Gruppenspiel gegen Grünheide spannender und verloren nur knapp mit 15:17. Der LHV-Coach Conni Böhme meinte danach: „Im Spiel gegen Grünheide konnte man sehen, wo unser Weg hingehen soll. In der Abwehr hat jeder für den anderen geackert und gekämpft. Und auch im Angriff merkt man, dass das Zusammenspiel immer besser klappt.“

Damit waren die Plätze in der ersten Gruppe vergeben: Grünheide vor dem LHV und Cunewalde. In der zweiten Gruppe setzte sich der Mitteldeutsche Oberligist HC Elbflorenz Dresden II ungeschlagen vor dem HC Spreewald und dem HVH Kamenz durch. Die Lessingstädter unterlagen gegen Dresden und auch gegen den HC Spreewald. Somit standen sich im Spiel um Platz fünf die beiden Hoyerswerdaer Sachsenliga Konkurrenten Cunewalde/Sohland und Kamenz gegenüber. Am Ende konnten sich die Lessingstädter, die mit einigen ausländischen Probespielern antraten, hier mit 22:17 (7:7) durchsetzen. „Die zweite Hälfte war unsere schlechteste Phase in diesem Turnier“, meinte SG-Co.-Trainer Sieber.

Danach folgte das Spiel um Platz drei zwischen Hoyerswerda und Spreewald. Doch die Luft schien im gesamten Team der Gastgeber etwas heraus zu sein. Das Trainingslager und die drei Trainingseinheiten an den Tagen zuvor hatten ihre Spuren hinterlassen. Die Brandenburger siegten klar mit 24:14. Im Finale feierte Grünheide dann nach einem Siebenmeterwerfen den Turniersieg gegen die Dresdner HC-Reserve, die 23:24 unterlag. (wm/ck)

