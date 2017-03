Cunewalde erwartet Verstärkung Beim Sachsenligisten hat sich das Lazarett gelichtet. Kamenz muss beim Schlusslicht punkten. Radeberg hat zwei Heimspiele.

Auch Stefan Hühn soll beim HV Oberlausitz Cunewalde wieder mitspielen können. © Christian Kluge

Handball. Vor völlig unterschiedlichen Aufgaben stehen die drei Sachsenligateams vom HV Oberlausitz Cunewalde, dem HVH Kamenz und dem Radeberger SV. Die HVO-Männer erwarten am Sonntag um 16.30 Uhr in der Bautzener Schützenplatzhalle starke Gäste. Dabei wünscht sich der Cunewalder Trainer Carsten John eine gut besuchte Halle: „Wir wollen mit der Unterstützung des Publikums das schwere Heimspiel gegen die SG Leipzig Zwenkau unbedingt siegreich gestalten. Dazu bedarf es neben einer geschlossenen Mannschaftsleistung auch einer lautstarken Unterstützung.“

Die Personalsituation der Cunewalder hat sich ein wenig entspannt. Patrick Michel, Oliver Aßmann, Stefan Hühn und Benjamin Sieber werden definitiv in den Kader zurückkehren. Und auch bei Kapitän Kai Vogt bestehen Hoffnungen auf einen Einsatz. Trainer John: „Wir brauchen einen guten Tag, um gegen die jungen Gäste zu bestehen, die uns spielerisch sicherlich überlegen sind. Mit Herz und Leidenschaft wollen wir auftreten und die Punkte erzwingen.“ Bei der 20:34-Niederlage im Hinspiel zeigte sich die Überlegenheit der Zwenkauer deutlich.

Für das Männerteam vom HVH Kamenz ist dagegen ein Auswärtssieg Pflicht. Am Sonntag um 14 Uhr gastiert die Mannschaft von Coach Daniel Kästner beim Tabellenletzten SV Plauen-Oberlosa II, der in den bisherigen 18 Spielen noch keinen einzigen Punkt geholt hat.

Klassenverbleib ist greifbar nahe

Die Lessingstädter haben bei einem Erfolg und den möglichen 17 Pluspunkten dann schon fast nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun. Das Hinspiel kurz vor Weihnachten gewann der HVH Kamenz allerdings „nur“ mit 27:21.

Über 17 Pluspunkte sind die erfolgreichen Frauen vom Radeberger SV längst hinweg. Das Team von Trainer Sebastian Hartmann steht mit 32:4 Zählern allein an der Tabellenspitze und hat die Chance zum Aufstieg in die Mitteldeutsche Oberliga direkt vor Augen. Der direkte Konkurrent HSG Riesa/Oschatz leistete sich am vergangenen Sonnabend beim USV TU Dresden eine 26:30-Schlappe und ist mit 30:6 Zählern Zweiter.

Sowohl Radeberg als auch Riesa/Oschatz haben am Sonnabend Heimrecht – aber schon zur Halbzeitpause dürfte der RSV wissen, wie die Konkurrenz gegen den Tabellensechsten HSG Neudorf/Döbeln gespielt hat. Diese Partie in der WM-Sporthalle Riesa beginnt schon um 15 Uhr, während die Radebergerinnen in der heimischen BSZ-Sporthalle erst ab 16 Uhr antreten müssen. Gegner ist dann der Tabellenvorletzte HC Glauchau-Meerane. Bereits das Hinspiel ging mit 32:26 an die Gäste aus der Bierstadt. Ein Heimsieg ist da wohl Pflicht.

Verbandsliga Männer: HSV Pulsnitz (11.) – Radebeuler HV (9.)18.3.,17.00; Radeberger SV (6.) – TBSV Neugersdorf (5.)18.3.,18.00;

Verbandsliga Frauen: HC Rödertal III (7.) – HSV Weinböhla (11.)18.3.,13.30; VfL Waldheim (5.) – VfB Bischofswerda (1.)18.3.,15.00

zur Startseite