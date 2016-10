Cunewalde erwartet Görlitz Auch in der Schützenplatzhalle steht ein Derby an. Am Sonntag ab 16.30 Uhr muss Koweg beim HV Oberlausitz antreten.

© dpa

Handball. Wenn am Sonntagnachmittag der Anwurf in der Schützenplatzhalle erfolgt, werden zahlreiche Zuschauer beider Fanlager wieder ihre Teams nach vorne peitschen und auf einen Sieg ihrer Mannschaft hoffen. Ausgenommen von zwei Unentschieden hatten in den acht bisherigen Sachsenligapartien dabei sechsmal die Fans von Koweg Görlitz Grund zur Freude.

Keines der anderen Derbys in der Sachsenliga ist für Cunewalde ähnlich emotionsgeladen wie das Spiel gegen die Neißestädter – immerhin hat der HV Oberlausitz einige Ex-Spieler von Koweg in seinem Kader. Co-Trainer Florian Sieber: „Diese Tatsache sorgt natürlich für enorme Brisanz. Das haben wir bereits in den vergangenen Jahren gesehen.“ Die vom tschechischen Trainer Masat betreuten Görlitzer spielten bisher eine sehr starke Saison und haben ihre Klasse mehrfach unter Beweis gestellt. Cunewaldes Trainer Carsten John ist von den bisherigen Leistungen der Görlitzer auch beeindruckt: „Vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit mit dem unbändigen Teamgeist ist für mich herausragend. Neben den ausländischen Stützen sind vor allem Türkowsky und Torhüter Michel die Aktivposten der Görlitzer.“

Die HVO-Männer gehen mit Sorgenfalten in die Partie, da mit Christian Israel ein Spieler in Topform durch eine Schulterverletzung ausgebremst wird. John: „Zudem haben wir einige an Grippe erkrankte Spieler im Kader, bei denen ich hoffe, dass sie am Sonntag wieder fit sind.“ Die Favoritenrolle sieht der HVO-Coach nicht unbedingt bei seinem Team. „Ich glaube, es wird ein Duell auf Augenhöhe, in dem Kleinigkeiten über Sieg und Niederlage entscheiden. Ich hoffe natürlich, dass wir am Ende vor einer großen Zuschauerkulisse Görlitz endlich schlagen können.“ Die Fans können sich auf diese Begegnung sicher freuen. (fs)

