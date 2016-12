Cunewalde erwartet Aue in Löbau

Handball-Sachsenpokal. Anders als gewohnt spielen die Handballer des HV Oberlausitz Cunewalde am Sonnabend ab 18.30 Uhr eine Heimpartie in der Löbauer Sporthalle. In der zweiten Runde des Sachsenpokals geht es gegen den Ligakonkurrenten EHV Aue II. HVO-Trainer Carsten John: „In der gegenwärtigen Situation wäre ein Sieg für das Selbstvertrauen natürlich immens wichtig. Gerade gegen einen unmittelbaren Konkurrenten um den Nichtabstieg. Die Verletzung von Gary Biele trifft uns da natürlich zusätzlich, da auch Daniel Schwensow nicht mehr zur Verfügung steht.“ In Löbau werden derweil Erinnerungen an längst vergangene Zeiten wach. Zu DDR-Zeiten und unmittelbar nach der Wende war Löbau noch eine Handballhochburg.

In der zweiten Pokalrunde sind aus dem Landkreis Bautzen am Wochenende auch noch die Männer vom HVH Kamenz und von der SG Oberlichtenau sowie die Männer und Frauen vom Radeberger SV aktiv. (fs)

