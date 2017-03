Cunewalde bezwingt Kamenz Im Kampf gegen den Abstieg ist der HV Oberlausitz mit 25:24 erfolgreich. Keeper Alexander Anys glänzt gegen Ex-Verein.

Kai Vogt und sein Team vom HV Oberlausitz Cunewalde haben sich am Sonntag in einem umkämpften Derby gegen den HVH Kamenz durchgesetzt. © Christian Kluge

Handball-Sachsenliga Männer. Am Sonntag herrschte wieder einmal eine Bombenstimmung in der Bautzener Schützenplatzhalle. Zu Gast waren vor 300 begeisterten Fans die benachbarten Kamenzer, die seit Januar vom Ex-Cunewalder Daniel Kästner trainiert werden. Im Tor des HV Oberlausitz stand mit Alexander Anys dagegen ein Ex-Kamenzer – zum Glück, wie HVO-Vereinschef Wolfgang Hensel nach der äußert spannenden Partie anmerkte: „Er hat sehr stark gehalten! Es war ein Spiel auf Augenhöhe und wir haben nie aufgegeben.“

Denn beim Stand von 8:5 für den HVH Kamenz sah es erst mal trübe aus für die Cunewalder. Doch danach drehten sie das Spiel und gingen selbst mit 13:9 in Führung. Ein Zwischenspurt der Lessingstädter ergab dann den 13:12-Pausenstand. HVH-Trainer Daniel Kästner: „Danach haben wir uns Vorteile erspielt und schon mit 19:16 geführt. Durch das Auslassen klarer Chancen haben wir es aber verpasst, den Sack zuzumachen.“ Beim Stand von 25:24 für Cunewalde kamen die Gäste in den letzten Sekunden noch einmal in Ballbesitz. „Aber anstatt den Ausgleich zu schaffen, haben wir beim Abspiel ins Seitenaus geworfen“, bedauerte Kästner, während der HVO sich über zwei wichtige Punkte freuen konnte.

