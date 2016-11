Cunewald in Radeburg gefordert In der Verbandsliga wollen die Frauen des VfB Bischofswerda zu Hause ihre Siegesserie fortsetzen.

© dpa

Handball. In der Handball-Sachsenliga haben die Cunewalder Männer endlich wieder gepunktet und die Abstiegsränge verlassen. Gegen Döbeln wurde ein 28:26-Heimsieg eingefahren. Das soll es nicht schon wieder für die Männer von Carsten John gewesen sein. Am Sonnabend (17 Uhr) wird es in Radeburg beim Tabellenzweiten aber sehr schwer. Wollen die Oberländer ihren Ambitionen gerecht werden, muss gerade gegen hochkarätige Gegner absoluter Siegeswillen auf die Platte gebracht werden.

In der Verbandsliga der Frauen marschiert der VfB Bischofswerda ungeschlagen voran. Der Aufstieg könnte möglich werden, wenn weiter so konsequent wie bisher gepunktet wird. Die Mannschaft von André Kindermann gewann zum neunten Mal infolge, diesmal beim TSV Dresden mit 24:19. Am Sonnabend (18 Uhr) folgt das nächste Heimspiel. Gegen Koweg Görlitz II sollte der Zuwachs von zwei weiteren Punkten für die Schiebockerinnen auch kein Problem sein. (en)

zur Startseite