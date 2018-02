Aus dem Gerichtssaal Crystal unterm Kopfkissen Weil er für eine Riesaer Bande als Drogenkurier arbeitete, steht ein 27-Jähriger jetzt in Dresden vor Gericht.

Symbolbild: die synthetische Droge Crystal. © David-Wolfgang Ebener/dpa

Riesa/Dresden. Unter anderem wegen bandenmäßigen Drogenhandels muss sich ein Riesaer derzeit vor dem Landgericht Dresden verantworten. In den Jahren 2015 und 2016 soll der 27-Jährige als Drogenkurier für eine Bande im Einsatz gewesen sein und dafür mehrfach größere Mengen Crystal angekauft haben. Die Drogen bezog er auf Kommission von einem Lieferanten in Leipzig, zum Preis von 40 Euro pro Gramm. Der relativ hohe Preis erkläre sich damit, dass die Ware in Deutschland gekauft worden sei, erklärt Gerichtssprecher Thomas Ziegler. In Tschechien werde Crystal oft schon für die Hälfte verkauft. Nach einer Kurierfahrt im August 2016 wurde der Riesaer schließlich verhaftet. Er hatte gerade 500 Gramm Crystal in der Wohnung eines Komplizen verstaut – versteckt unter dessen Kopfkissen. „Beim Verlassen der Wohnung wurde er verhaftet“, so der Gerichtssprecher. Angeklagt sind insgesamt neun Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Neben Crystal spielen auch Marihuana und Kokain eine Rolle.

Der Angeklagte hat die Taten bereits gestanden und umfangreich gegen seine ehemaligen Freunde und Komplizen ausgesagt, von denen deshalb mittlerweile einige im Gefängnis sitzen. In Riesa stand der mehrfach vorbestrafte Deutsche zuletzt im August vergangenen Jahres vor Gericht. Damals war ihm vorgeworfen worden, drei junge Männer vor einem Pub zusammengeschlagen zu haben. Das Schöffengericht verurteilte ihn damals zu einer Bewährungsstrafe. Ein Urteil im laufenden Prozess wird für den 16. Februar erwartet.

zur Startseite