Crystal-Schmugglerin gesteht Brief-Diebstähle

Eine 42-jährige Frau muss für weitere zwei Jahre und neun Monate ins Gefängnis. Heike S. wurde am Mittwoch am Amtsgericht Dresden wegen Diebstahls in acht, Betruges in drei und Computerbetruges in 16 Fällen verurteilt. Weiter habe sie erst im Februar versucht, 1,7 Gramm Crystal zu ihrem Freund ins Gefängnis zu schmuggeln.

Angeklagt waren weitere Vorwürfe. Die drogensüchtige Frau hat nach einer Verfahrensabsprache den Großteil der Taten eingeräumt. Nach einer Therapie sei sie rückfällig geworden. Unter anderem habe sie mit einer Komplizin Hunderte Briefe aus Postdepots gestohlen. Darin habe sie auch EC-Karten und Pin-Nummern gefunden, sodass sie einkaufen und Geld an Automaten abheben konnte. Die kriminelle Drogenkarriere der gelernten Verkäuferin begann spät, sie war schon Ende 20. 2011 wurde sie wegen Einbruchdiebstahls zu mehr als vier Jahren Haft verurteilt. Davon sind noch etwa eineinhalb Jahre offen. Auch die muss sie nun wohl absitzen. (SZ/lex)

zur Startseite