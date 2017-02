Crystal im Überraschungs-Ei Ein Dealer aus Rippien verpfeift drei vermeintliche Kunden. Alle bestreiten den Drogenkauf. Doch einer von ihnen wurde erwischt.

Fahrräder sind seine Leidenschaft. Ein drogenabhängiger Bannewitzer soll Fahrräder gestohlen haben – aus Geldnot, wie er sagt. In Dresden hatte der Mann Schlösser aufgebrochen und war mit den drei Rädern im Wert von insgesamt 5 600 Euro davonfuhr. Der seit elf Jahren arbeitslose Metallbauer wurde dafür 2016 in Dresden zu sieben Monaten Haft verurteilt. Er steht unter Bewährung. Nun musste sich der 35-Jährige, der sagt, er würde gerne in einem Fahrradladen arbeiten, erneut vor Gericht verantworten. Doch nicht wegen Fahrraddiebstahls wurde der Deutsche am Amtsgericht Dippoldiswalde angeklagt. Er soll Kunde eines Dealers aus Rippien gewesen sein.

Die Anklage geht davon aus, dass er und zwei weitere Männer zwischen 1. Januar und 1. Dezember 2015 jeweils in 110 Fällen Päckchen mit der Droge kauften. Der Dealer wurde am 1. Dezember 2015 verhaftet, nachdem sein Kurier nahe der deutsch-tschechischen Grenze erwischt worden war. Der Ex-Wachmann aus dem Asylheim Schmiederberg hatte zehn Gramm Crystal und 60 Gramm Marihuana dabei. Die hatte er bei vietnamesischen Händlern in Moldava gekauft. Der wegen später zu einem Jahr und acht Monaten Haft verurteilte Kurier führte die Polizei zu dem Dealer.

Dieser schwieg. In Untersuchungshaft bot der zehnfach vorbestrafte Mann den Behörden jedoch kurz vor Silvester 2015 einen Deal an. Er wollte aus dem Gefängnis. Im Gegenzug wolle er reinen Tisch machen, seine Geschäfte beleuchten, Kunden benennen. Die Rechnung ging nicht auf. Der 28-Jährige blieb vorerst in Haft. Und die vermeintlichen Kunden wurden angeklagt.

Der jetzige Prozess in Dippoldiswalde ist der fünfte, der im Zusammenhang mit den Drogengeschäften steht. Alle drei mutmaßlichen Kunden, drei Bekannte und Arbeitskollegen des Dealers, mussten sich deshalb schon vor Gericht verantworten.

Die Prozesse gegen einen 33-jährigen Kraftfahrer aus Rippien und einen 42-jährigen Industriekaufmann sind noch nicht abgeschlossen oder nicht rechtskräftig. Der Dritte im Bunde stand jetzt vor Gericht.

Auch am dritten Verhandlungstag bestritt er, ein Kunde des Dealers gewesen zu sein. Der arbeitslose Rippiener hatte dagegen versichert, dass das Trio alle zwei bis drei Tage Crystal in seiner Wohnung gekauft hätte. Wie die anderen beiden sagte der Bannewitzer aber, dass der Dealer lüge.

Ja, er kannte den Rippiener. Und ja, er nahm – und nimmt noch immer – Crystal. Sein Dealer wäre aber ein anderer Mann. Wer das sei, verriet der Angeklagte nicht. Problematisch für ihn ist indes: Zwei Zeugen bringen ihn mit den Rippiener Drogengeschäften in Verbindung. Da ist zum einen die damalige Freundin des Dealers.

Die junge Frau nahm selber Drogen und will den Angeklagten mindestens einmal in der Wohnung ihres Ex-Partners gesehen haben. Da wurde ein Tütchen mit Crystal gegen Bargeld getauscht. Auch der Kurier, der sich nun nicht mehr recht erinnern konnte – oder wollte –, hatte nach seiner Festnahme vor Zollbeamten ausgesagt, er hätte den Bannewitzer schon einmal mit dem Fahrrad die Grenze passieren sehen.

Gegen die Unschuld des Angeklagten sprach auch, dass im vorigen Februar bei der Durchsuchung seiner Wohnung nicht nur ein gestohlen gemeldetes iPhone gefunden wurde, sondern er dort Utensilien für den Drogenkonsum und obendrein 0,3 Gramm Crystal versteckt hatte – in einem Überraschungs-Ei. Das sei laut Ermittlern nicht unüblich bei Drogengeschäften.

Das Gericht glaubte den Dealerangaben zu seinen Kunden. Auch die anderen Indizien machten das Gesamtbild stimmig. Das Gericht verurteilt den Bannewitzer so zu insgesamt anderthalb Jahren Haft – auf Bewährung. Als Auflage muss der Mann binnen sechs Monaten zu zehn Sitzungen bei einer Drogenberatung antreten sowie 100 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig.

