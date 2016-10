Crystal im Fahrrad Zwei Männer haben Drogen nach Deutschland geschmuggelt. Einer der beiden Verteidiger fordert trotzdem Freispruch.

Im Mai 2015 greifen Zollbeamte in Bahratal zwei Radfahrer auf. Fragen nach Reisegrund und Reiseweg beantworten ihnen die beiden Deutschen aus Nordsachsen recht unglaubwürdig. Sie würden eine Radtour machen. Doch sind sie dafür weder richtig ausgerüstet, noch haben sie Proviant dabei. Die Zöllner kontrollieren – und finden im Rucksack des einen Mannes einen großen Inbusschlüssel, der für die Schrauben seines Rades viel zu groß ist. Einzig ans Tretlager passt er. Und das lassen sich die Beamten von dem Mann dann mit dem Inbusschlüssel öffnen. Zum Vorschein kommen drei unterschiedlich große Tütchen, die alle eine kristalline Substanz enthalten. Auch bei dem zweiten Mann werden sie fündig. Er hat ein kleines Tütchen in der Hosentasche. Labortests ergeben später, dass es sich bei der Substanz um die Droge Crystal handelt.

Nun mussten sich René H. und Christian H. am Amtsgericht in Pirna wegen der Einfuhr einer nicht geringen Menge Crystals verantworten. Insgesamt 17 Gramm im Wert von 425 Euro hatten sie mit über die Grenze gebracht. Das war aber nicht der einzige Anklagepunkt. So wurden bei der Durchsuchung der Wohnung von René H. neben diversen Utensilien für Drogenkonsum noch 0,3 Gramm Marihuana und in Christian H.s Bleibe ein Butterfly-Messer gefunden. Zudem stand der Vorwurf des Weiterverkaufs der Drogen im Raum.

Während René H., in dessen Rad immerhin 16,1 Gramm Crystal versteckt waren, es vorzieht, zu schweigen, äußert sich sein Freund zu den Vorwürfen. Die Fahrt nach Tschechien sei eine spontane Entscheidung gewesen, erzählt der schmächtige 28-Jährige vor Gericht. Am 13. Mai seien er und sein Kumpel erst mit dem Zug von ihrer Heimatstadt Dahlen aus nach Pirna gefahren und von da mit dem Fahrrad weiter in Nachbarland. „Ich wollte den Ausflug nutzen, um dort billig Zigaretten zu kaufen“, sagt der gelernte Schlosser. Er behauptet, nicht gewusst zu haben, was sein Freund wirklich dort wollte.

In Petrovice angekommen, sei dieser in einer Scheune verschwunden. Er selbst sei inzwischen nebenan ins Einkaufszentrum gegangen. An einer Bushaltestelle haben man sich später wieder getroffen. „Dort baute René dann das Rad auseinander, und da habe ich auch die Tütchen das erste Mal gesehen“, sagt der Angeklagte. Die kleinste habe er bekommen. Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Andreas Beeskow glaubt dem jungen Mann, der selbst seit längerer Zeit Crystal und Marihuana konsumiert, nicht, dass er keine Ahnung hatte, warum René H. nach Tschechien gefahren war. „Es stimmt“, räumt Christian H. ein. „Mir war klar, dass es um Drogen ging. Aber nicht, um was für eine Menge.“ Trotzdem, so sagt er weiter, glaube er nicht, dass sein ehemaliger Schulkamerad damit Handel treibe.

Bei der Durchsuchung der Wohnungen der beiden Angeklagten konnten die Zollfahnder nichts feststellen, was auf einen Weiterverkauf der Drogen schließen ließ. Große Mengen Cliptütchen zum Verpacken kleiner Portionen oder Adresslisten möglicher Kunden fehlten. Auch eine Auswertung der Mobilfunkdaten der Angeklagten blieb ohne Ergebnis. „Alles deutete daraufhin, dass es sich hier nur um Konsumenten, nicht um Dealer handelte“, gibt ein Zollfahnder zu Protokoll. Der Anwalt von René H. zweifelt in seinem Schlussplädoyer an, dass die im Labor analysierten Tütchen dieselben waren, die im Fahrrad seines Mandanten gefunden wurden, denn auf den Protokollen stimme weder Datum, noch die Menge in den einzelnen Verpackungen überein. Es stünde also gar nicht fest, so der Verteidiger, was genau René H. nach Deutschland eingeführt haben soll. Er beantragt Freispruch.

Das Gericht allerdings ist davon überzeugt, dass es sich bei den festgestellten und später begutachteten Beutelchen um ein und dieselben handelt. Die Fotos, die im Labor gefertigt worden sind, stimmen mit denen überein, die die Zollbeamten gemacht hatten. Auf allen Tütchen seien zudem schwarze Spuren – wahrscheinlich vom Schmiermittel des Tretlagers – zu sehen, stellt Richter Andreas Beeskow fest.

Er verurteilt René H., der bis zum Ende der Verhandlung schweigt, für die Einfuhr von 16,1 Gramm Crystal und den Besitz von weiteren 0,3 Gramm Marihuana zu zwei Jahren und einem Monat Haft. Für Christian H. kommt es nicht so schlimm. Er wird wegen der Einfuhr von 0,9 Gramm Crystal und des Besitzes einer verbotenen Waffe zu elf Monaten und zwei Wochen Freiheitsstrafe verurteilt. Weil er sich geständig und einsichtig gezeigt hatte, setzt der Richter die Strafe für drei Jahre zur Bewährung aus. Zudem muss Christian H. 100 gemeinnützige Arbeitsstunden leisten und regelmäßig eine Drogenberatungsstelle aufsuchen.

