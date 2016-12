Crystal-Film „Das richtige Leben“ ab Donnerstag auf DVD erhältlich Szenen für den Streifen wurden auch bei der Bäckerei Marschner in Neusalza- Spremberg gedreht.

Robert Heber freut sich. Der Regisseur des Films „Das richtige Leben“ kann für seinen Streifen gleich zwei gute Nachrichten verbreiten. Erstens wurde der 2014 unter anderem in Neusalza-Spremberg, Neugersdorf und Görlitz gedrehte Film für die Schulkinowochen Sachsen nominiert. Zweitens erscheint er am Donnerstag auf DVD. Das ist für einen Film bemerkenswert, der nicht von großen Studios, sondern als Arbeit der Hochschule für Film und Fernsehen, ohne Beteiligung von TV-Sendern und ohne Fördermittel entstand.

Erstmals öffentlich gezeigt wurde er im Mai 2015 im Zittauer Kronenkino beim Neiße-Filmfestival. Der Erfolg war so groß, dass über 150 Vorstellungen in regulären Kinos folgten und stets sehr gut besucht waren – auch im Filmpalast Zittau und im Film-Theater Ebersbach. Seit der Premiere sahen den Film, der sich der Crystal-Problematik widmet, rund 13 500 Kino- und Festivalzuschauer. Im März 2017 wird „Das richtige Leben“ offizieller Teil der Schulfilmwochen sein. „Dafür können sich Schulen in ihren jeweils örtlichen Kinos für Vorführungen anmelden“, erklärt Heber.

Wer nicht so lange warten will, kann ab Donnerstag die Geldbörse zücken. Vielleicht sucht noch jemand ein Weihnachtsgeschenk? Ab 22. Dezember jedenfalls gibt es „Das richtige Leben“ auf DVD. Und nicht nur das, berichtet der Regisseur: „Neben dem Hauptfilm gibt es 30 Minuten Bonusmaterial mit unveröffentlichten Szenen, eine Dokumentation mit Interviews mit den Schauspielern, Regisseur und Kameramann zum Film und den Dreharbeiten sowie dem Musikvideo zum Titelsong ’Beautiful World‘.“ (SZ/rs/jl)

Die DVD „Das richtige Leben“ ist unter anderem in der Buchhandlung Fiedler in Ebersbach, der Bäckerei Marschner in Neusalza-Spremberg – einer der Drehorte – und der „Buchkrone am Markt“ in Zittau erhältlich. Am 7. Januar startet der Verkauf bei Amazon.

