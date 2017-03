Der SZ-Gerichtsreport Crystal-Dealer untergetaucht Ein 31-jähriger Deutscher soll für seine Komplizen kiloweise Stoff besorgt und über die Grenze geschmuggelt haben.

Weil Oliver P. verschlafen hatte, ist es der Polizei gelungen, die gesamte Bande auszuheben. Es ist ein kurioser Zufall gewesen Anfang März vor zwei Jahren. Erstmals sollen die fünf Männer drei Kilogramm Crystal aus Tschechien geholt haben. Doch weil P. schlief, sprang angeblich Bandenchef Roberto S. aus Dresden ein. Vor laufender Kamera wechselten die Drogen in einer Waschanlage den Besitzer. Der Zugriff fand in der Nähe des Kaufparks Nickern statt.

Der Deutsche Roberto S. wurde bereits im Dezember 2015 unter anderem wegen bewaffneten Handels mit Drogen zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren und vier Monaten verurteilt. Der Mitangeklagte Kalman S. aus Chemnitz erhielt neuneinhalb, Nico R. siebeneinhalb Jahre Haft. In einem weiteren Prozess wurde ein weiterer Komplize, der gegen seine ehemaligen Kumpels ausgesagt hatte, zu einer Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Alle Urteile sind rechtskräftig.

Die mindestens fünf Männer sollen zwischen November 2014 und März 2015 insgesamt sieben Kilogramm Crystal aus Tschechien eingeführt haben. Der Stoff wurde angeblich im Raum Dresden und Chemnitz weiterverkauft. Als die Männer mit drei Kilo Crystal gestellt wurden, war das der bis dahin wohl größte Einzelfund von Crystal in Sachsen – auch solche Sicherstellungen zeigen, dass die Verbreitung der Partydroge steigt und steigt.

Interessant ist die Rolle von Oliver P. Nach Angaben der Ermittler hat er auf der Flucht vor Sachsens Polizei in Tschechien gelebt. Gegen ihn lagen Haftbefehle vor, frühere Verurteilungen abzusitzen. P. soll für Bandenchef Roberto S. in Tschechien Lieferanten gesucht haben. Er erhielt für jedes Kilo, das er für etwa 13 000 Euro

kaufte, und nach Sachsen schmuggelte 2 000 Euro, heißt es nun in der Anklage gegen ihn. In der Hauptverhandlung machte der Angeklagte keine Angaben. Ihm droht nun eine ähnlich hohe Freiheitsstrafe wie seinen Komplizen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist die Beweislage erdrückend. Die Beamten hatten nicht nur die Telefone abgehört, sondern auch Wanzen und GPS-Sender in ihren Fahrzeugen eingebaut, wie nun ein Ermittler als Zeuge berichtete. Bis 5. April sind noch zwei weitere Verhandlungstage geplant.

