Crostwitzer haben schönste Krone Zum dritten Mal geht die Auszeichnung der Landfrauen ins Sorbenland.

© CSB

Zum dritten Mal nach 2009 und 2012 nahm der Sorbische Dorfverein Domizna Crostwitz am Wettbewerb um die schönste Erntekrone/Erntekranz teil, welcher vom Sächsischen Landfrauenverband ausgerichtet wird. Ein wenig zitterten die Crostwitzer in der Stadtkirche St. Marien. Aber dann war es vollbracht. Crostwitz konnte sich zum dritten Mal über den ersten Preis freuen. Am Sonntag wurde die prämierte Erntekrone dann beim Festumzug des Landeserntedankfestes in Torgau präsentiert, bevor sie in der Sächsische Staatskanzlei zu sehen sein wird.

