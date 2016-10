Crostwitz will die Serie halten Der Aufsteiger ist seit vier Spielen ungeschlagen und gastiert in Bad Muskau. SG Weixdorf erwartet Oberland Spree, Schiebock reist.

© dpa

Fußball-Landesklasse. Es sah nicht gut aus für die SG Crostwitz 1981, denn der Aufsteiger startete mit vier Niederlagen in diese Saison. Dann bekam das Team von Spieler-Trainer Pavel Runt die Kurve, blieb ungeschlagen, holte aus vier Partien acht Punkte und kletterte auf Rang neun. Am Sonnabend dürfte es schwer werden, die Serie zu verlängern, denn Crostwitz gastiert beim Tabellenfünften in Bad Muskau. Die Parkstädter holten 2015 den Titel und wurden in der Vorsaison hinter Niesky Vizemeister. Zwei Remis und fünf Niederlagen hat die Oberliga-Reserve des Bischofswerdaer FV zu Buche stehen. Für Spieler-Trainer Sascha Dietze und seine Jungs eine schwierige Situation, denn im Gastspiel beim LSV Neustadt/Spree (10.) steht der BFV II mit dem Rücken zur Wand. Die Gastgeber haben sieben Zähler auf dem Konto.

Oberland Spree mit Negativserie

Eine Negativserie liegt auch hinter dem SV Oberland Spree, denn die letzten fünf Partien wurden allesamt verloren. Am Sonntag wartet die SG Weixdorf auf den Tabellenelften. Die Gastgeber holten ihre neun Punkte ausschließlich auf dem heimischen Forstsportplatz. Die SG-Kicker können am neunten Spieltag einen großen Schritt in Richtung Saisonziel machen. Das ist der Klassenverbleib.

Dazu muss gegen den SV Oberland Spree ein Heimsieg her. Die Nord-Dresdner rangieren momentan im Tableau auf Rang sieben und könnten sich mit einem Dreier Luft auf die hinteren Platzierungen verschaffen. Außerdem hatten sie am vergangenen Wochenende spielfrei.

„Wir haben am Sonnabend eine Trainingseinheit absolviert. Trotz der spielfreien Zeit hat sich aber die Personalsituation nicht verbessert, wir haben weiterhin einige angeschlagene und erkrankte Spieler“, sagte Trainer Holger Steinhardt. Anstoß auf dem Kunstrasenplatz am Weixdorfer Bad ist am Sonntag um 14 Uhr. Geleitet wird diese Partie von Schiedsrichter Bürk Haubner aus Meerane. (js/jj)

zur Startseite