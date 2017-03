Crostwitz peilt Heimsieg an Der SV Oberland Spree tritt in Dresden an, Crostwitz erwartet Trebendorf.

© dpa

Am 15. Spieltag der Landesklasse Ost gastiert der SV Oberland Spree (6.) am Sonnabend ab 15 Uhr beim Dresdner SC (8.). Beide Teams trennen derzeit drei Zähler. Das Hinspiel gewann der SVO mit 3:1. Während Schlusslicht Bischofswerdaer FV II diesmal spielfrei ist, erwartet Aufsteiger SG Crostwitz (11.) am Sonntag zur gleichen Zeit den Tabellennachbarn SV Fortuna Trebendorf, der das erste Aufeinandertreffen mit 3:1 zu seinen Gunsten entschieden hatte und einen Punkt mehr auf dem Konto hat. Mit einem Heimsieg würden die Gastgeber den ersten Abstiegsplatz verlassen. Der Tabellensiebente SG Weixdorf gastiert am Sonntag um 15 Uhr beim LSV Neustadt/Spree. Der hat in der Winterpause mit Paulo Ricardo Rocha, Matheus Henrique Britto sowie Miguel Pereira Rodrigues ein brasilianisches Trio verpflichtet. Weixe-Trainer Holger Steinhardt hat Sorgen: „Am Wochenende fehlen mir fünf Stammleute. Ein Punkt wäre schon ein Riesenerfolg.“ (js/jj)

zur Startseite