Crostwitz kann Radebeul nicht stoppen BFV II feiert gegen Oberlausitz II den ersten Saisonsieg. Oberland Spree siegt gegen Zschachwitz. Crostwitz und Weixe verlieren.

Willi Richter, Torschützenbester der Liga, und Radebeuls Trainer Matthias Müller feierten in Crostwitz den achten Saisonsieg. Beide kennen sich aus Bischofswerdaer Zeiten, arbeiteten dort 2011/12 zusammen. © Kollmann

Fußball. Der Radebeuler BC hat am zehnten Spieltag der Staffel Ost seine Spitzenposition verteidigt. Der Tabellenführer setzte sich beim Aufsteiger SG Crostwitz 1981 verdient mit 1:0 (0:0) durch. Das Tor des Tages erzielte der Ex-Bautzener Philip Heineccius in der 52. Minute. Für die Karl-May-Städter war es im neunten Spiel der achte Sieg. Für Crostwitz ging dagegen eine Serie von fünf ungeschlagenen Spielen zu Ende.

„Der Sieg war hochverdient, ein 2:0 oder 3:0 war für uns allemal möglich“, resümierte Radebeuls Trainer Matthias Müller, von 2008 bis 2013 Übungsleiter beim Bischofswerdaer FV. „Richard Schöne und Philip Heineccius vergaben in der Schlussphase noch Riesenmöglichkeiten für ein höheres Resultat“, so der 61-Jährige. „Defensiv haben wir nicht viel zugelassen. Bei Flanken und Standards ist unser Torhüter Toni Bunzel immer konsequent zum Ball gegangen.“ Der 26-Jährige war im Sommer aus Bischofswerda zurückgekehrt. Schützenhilfe bekamen die Radebeuler von Müllers Ex-Verein, denn die Schiebocker Oberliga-Reserve feierte ausgerechnet gegen den bisherigen Tabellenzweiten FC Oberlausitz Neugersdorf II ihren ersten Saisonsieg (1:0). Lukas Schreiter erzielte schon nach sieben Minuten das goldene Tor. Der BFV II rückte bis auf vier Zähler an den Tabellen-Vorletzten FV Blau-Weiß Zschachwitz heran, der beim SV Oberland Spree mit 1:3 (1:0) verlor. Dabei hatten die Gäste mit einem Treffer nach wenigen Sekunden das gesamte Konzept der Gastgeber über den Haufen geworfen. Es dauerte bis zur 57. Minute, ehe Petr Mecir den Rückstand durch Tom Winter egalisieren konnte. Jan Mecir (60.) und Danny Gärtner (70.) schossen dann mit ihren Toren den ersten Dreier nach sieben sieglosen Spielen heraus.

Oberland verschießt zwei Elfmeter

Dabei hätten die Schützlinge von Spieler-Trainer Stefan Richter durchaus noch einiges für ihr Torverhältnis machen können, denn Petr Mecir und Kapitän Tommy Richter verschossen jeweils einen Handelfmeter. Mecir jagte das Leder an die Querlatte (15.), Richter verfehlte den Kasten der Zschachwitzer komplett (52.).

Gäste-Trainer Jürgen Fischer ereiferte sich nach dem Spiel: „Wenn der Schiedsrichter gegen dich ist, hast du keine Chance. Ich hatte das Gefühl, der Referee hat so lange gegen uns gepfiffen, bis wir im Rückstand lagen.“

Die SG Weixdorf kehrte mit einer 1:3 (0:2)-Niederlage aus Trebendorf zurück. Jaroslaw Owsiany schoss die Gäste mit drei Toren praktisch im Alleingang ab (11., 36., 83.). Der 28-Jährige war im Sommer aus dem polnischen Lubsko nach Trebendorf gewechselt. In der 88. Minute glückte Daniel Kurzreuther lediglich noch eine Ergebniskosmetik. „Wir sind im Abstiegskampf angekommen. Wir scheitern an unserer Unerfahrenheit, versemmeln vorn beste Chancen und bekommen Gegentore durch leichte individuelle Fehler“, analysierte der Weixdorfer Trainer Holger Steinhardt.

Dabei hatten seine Kicker schon in den ersten sechs Spielminuten zwei „Riesen“ auf dem Fuß. Linus Stanzel traf nur den Pfosten und semmelte wenig später frei stehend das Leder über die Querlatte. Am Sonntag erwarten die Weixdorfer die SG Crostwitz. Die zweite Mannschaft des Bischofswerdaer FV gastiert bereits am Sonnabend beim SV Rot-Weiß Bad Muskau. Der SV Oberland Spree hat spielfrei. (js/jj)

zur Startseite