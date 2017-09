Crostwitz erwartet FSV Zwickau Im Fußball-Landespokal wird am 7. und 8. Oktober gespielt.

Fußball-Landespokal. Ralf Marrack dürfte gejubelt haben. In der dritten Runde um den Fußball-Landespokal erwartet der 31-Jährige mit dem FSV Neusalza-Spremberg seinen Ex-Verein Bischofswerdaer FV. Das ergab die Auslosung in der Leipziger Sportschule „Egidius Braun“. Gespielt werden soll am 7. oder 8. Oktober.

Während die Schiebocker mit dem Los sicher gut leben können, werden das die Spieler und Trainer von Liga-Kontrahent Einheit Kamenz etwas anders sehen. Die Lessingstädter müssen beim FC Eilenburg antreten. Beide Teams waren nach der Sachsenliga-Serie 2016/17 zusammen in die Oberliga aufgestiegen. FCE-Coach Nico Knaubel: „Es ist wichtig, ein Heimspiel zu haben. Kamenz ist für uns natürlich ein bekannter Gegner. Damit treffen wir nach Grimma auf den anderen heißen Verfolger der vergangenen Saison. Das ist gut so.“

Mit dabei im Wettbewerb sind jetzt auch die beiden sächsischen Drittligisten Chemnitzer FC (PV) und FSV Zwickau. Die Westsachsen reisen zur SG Crostwitz 1981. Hinzu kommen fünf Regionalligisten, jeweils fünf Teams aus der NOFV-Oberliga und Landesliga sowie 15 aus den vier Landesklasse-Staffeln. Die FSV Budissa Bautzen reist als klarer Favorit zum FSV Krostitz aus der Landesklasse Nord. In der zweiten Runde hatten die Krostitzer immerhin Oberliga-Absteiger SSV Markranstädt (2:1) eliminiert. Die SG Weixdorf und der SV Zeißig dürfen sich auf attraktive Heimpartien gegen die Regionalligisten VfB Auerbach und Chemie Leipzig freuen. (js)

