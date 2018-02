Crostau kann mit Zittau gleichziehen Das Frauenteam aus dem Oberland muss am Sonnabend im Dreiländereck antreten. Es geht um ganz wichtige Punkte.

2016 holte sich der SV Crostau den Bezirkspokal. Das erfolgreiche Team spielt immer noch zusammen.. Von links, hinten: Ilka Hensel, Doreen Kretschmar, Apollonia Jung, Kristin Thomas, Sindy Herrmann. Mitte: Lena Schulze, Nicole Hohlfeld, Christine Mildner. Vorn: Anna Galambos, Stephanie Wuttke. © privat

Volleyball-Sachsenklasse Ost. Den Volleyballerinnen vom SV Crostau gelang es, in der Saison 2016/17 den Ostsachsenmeistertitel ins heimische Oberland zu holen. Damit bekamen sie das Aufstiegsrecht für die nächsthöhere Liga, die Sachsenklasse Ost. Und seitdem gegen die Oberländerinnen dort auf Punktejagd. Bisher gelangen Crostau in zwölf Spielen fünf Siege. Mit 14 Zählern steht das Team auf Rang sieben. Das ist der letzte Nichtabstiegsplatz. Deswegen ist die Auswärtspartie am kommenden Sonnabend beim VV Zittau 09 so wichtig. Denn mit einem glatten 3:0-Erfolg könnte der SVC nach Punkten mit den Gastgeberinnen gleichziehen.

Doch zurück erst einmal zum Saisonstart am 9. September 2017, als Crostau bei Vorwärts Rothenburg antreten musste. Darauf hatte sich der SVC mit einem neuen Trainerteam – Ilka Hensel und Tobias Schäfer übernahmen diese Aufgabe – in vielen schweißtreibenden Konditions- und Balltrainingseinheiten optimal vorbereitet.

Die sonst eher schwierige Personalsituation schienen die Oberländerinnen durch einen Neuzugang und eine Rückkehr in den Spielbetrieb endlich im Griff zu haben. So konnte das Trainerteam während des Sommers auf einen Kader von elf Spielerinnen zurückgreifen. Leider verletzte sich in einem Vorbereitungsspiel gegen die Coblenzer Volleyballerinnen dann Neuzugang Clara Wünsche – und das kurz vor Saisonbeginn. Und Wünsche fiel auch gleich noch für den gesamten Punktspielbetrieb aus.

So starteten die Crostauer Volleyballdamen in fast gewohnter Besetzung in die neue Saison in der Sachsenklasse Ost. Diese Liga war den Oberländerinnen nicht gänzlich fremd. „Bereits im Jahr 2012 konnten wir den Aufstieg erstmals wahrnehmen“, erinnert sich die Crostauerin Stephanie Wuttke. „Dann haben wir insgesamt drei Jahre gegen die zumeist Dresdner Teams gespielt.“ Doch zum ersten Vergleich 2017/18 ging es nicht in die Landeshauptstadt, sondern zum ASV Rothenburg.

„Nach einem wackeligen Start dort erwiesen wir uns im Anschluss als nervenstark und kämpferisch“, berichtet Wuttke von der 1:3-Auswärtsniederlage zum Auftakt. Denn danach sicherte sich der SVC sowohl auswärts bei der dritten Mannschaft vom Dresdner SSV (3:0-Sieg) als auch auf heimischen Parkett mit dem 3:2 gegen den Post Dresden SV wichtige Tabellenpunkte.

In den folgenden drei Spielen beim aktuellen Spitzenreiter VSV GW Coschütz (0:3), dem Tabellenzweiten USV TU Dresden (0:3) und zuhause gegen den drittplatzierten Boxdorfer VC (1:3) mussten die Oberländerinnen dann viel Lehrgeld zahlen und unterlagen deutlich.

Ende November konnte der SV Crostau in eigener Halle zumindest die Hälfte der Punkte holen. Gegen den SV Meißen gewannen die Oberländerinnen nur einen Satz, aber anschließend wurde der VV Zittau durch eine solide Annahme und schlagkräftige Angriffe mit 3:1 besiegt. Vor der vierwöchigen Punktspielpause holte sich Crostau dann Ende Januar noch sechs ganz wichtige Heimpunkte, denn sowohl Rothenburg und der Dresdner SSV III wurden glatt mit 3:0 bezwungen. Stephanie Wuttke meinte vor dem anstehenden Spiel in Zittau: „Wir sind uns alle einig, dass ein Platz im Mittelfeld der Tabelle zu schaffen ist. Ein herzliches Dankeschön geht an unsere treuen Fans, die uns immer wieder lautstark unterstützen.“ Hoffentlich auch am Sonnabend im Dreiländereck! (ag/sw)

Der nächste Spieltag wird am 24. Februar ausgetragen.

