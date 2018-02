Crostau holt einen Punkt

Volleyball-Sachsenklasse Ost. Am vergangenen Sonnabend mussten die Crostauer Volleyballdamen nach Zittau reisen. Erneut von großen Personalsorgen geplagt, wurden die letzten Reservisten aktiviert. Das Motto der Gäste: „Wir haben keine Chance, aber die wollen wir nutzen.“ So gelang ein guter Start in den ersten Satz, den Crostau mit 28:26 gewann. Im zweiten Durchgang konnte besonders die Crostauerin Lena Schulze mit unberechenbaren und variablen Angriffen punkten und die Oberländerinnen siegten mit 25:20. Annahmefehler der Gäste ermöglichten Zittau den Gewinn des dritten Satzes (28:26). Im vierten Durchgang riss bei Crostau der Spielfaden und der ging mit 25:16 an die Gastgeberinnen. Im entscheidenden fünften Satz gerieten die Gäste dann mit sieben Punkten in Rückstand. Der Satz ging mit 15:10 an Zittau und damit auch das Spiel mit 3:2. Dafür gab es dennoch einen wichtigen Punkt für den Klassenverbleib. (sw)

Crostau: Apollonia Jung, Christine Mildner, Madlen Wobst, Lena Schulze, Nicole Hohlfeld, Stephanie Wuttke.

