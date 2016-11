Crossing Christmas wieder im Ex-Toom Die wohl größte Indoor-Party ist am bewährten Standort in Weißwasser. Doch das zum letzten Mal.

Ein Foto aus dem Vorjahr: Crossing Christmas in den Hallen des ehemaligen Toom Baumarktes in Weißwasser. © Rolf Ullmann

Aller guten Dinge sind drei. Wie in den beiden vergangenen Jahren findet Crossing Christmas auch 2016 wieder im ehemaligen Toom-Baumarkt an der Heinrich-Heine-Straße in Weißwasser statt. Das bestätigt Timo Schutza von der „Garage“ auf SZ-Nachfrage.

Damit ist die Durchführung der wohl größten Indoor-Party weit und breit in diesem Jahr schon frühzeitig gesichert. Das vereinfache viele Dinge, so Timo Schutza weiter. Denn in der Vergangenheit ist es immer bis zuletzt ein Tauziehen um den Veranstaltungsort gewesen. Die Genehmigungen müssten allerdings trotzdem alle neu beantragt werden und die Auflagen würden jedes Jahr strenger, sagt er.

Es steht aber bereits fest, dass es das letzte Crossing Christmas in dieser Größenordnung sein wird. Im nächsten Jahr wird der ehemalige Baumarkt dafür nicht mehr zur Verfügung stehen und einen anderen Veranstaltungsort in dieser Größe gibt es in Weißwasser schlicht und einfach nicht.

2017 beginnt die chinesische Firma Menred, der die Halle gehört, mit der Produktion. Die entsprechenden Genehmigungen seien laut Timo Schutza erteilt und das Unternehmen habe nur noch wegen der Veranstaltung gewartet. Menred produziert Digitalregler, mit denen Heiz- und Lüftungssysteme eingestellt werden, und bietet außerdem Komplettlösungen im Bereich Haustechnik. (bb)

zur Startseite