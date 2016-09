Cross-Wettkampf in der Spreestadt Die dritte Auflage geht am 2. Oktober im Humboldthain über die Bühne. Maik Petzold sorgt für Mitglieder-Aufschwung.

Maik Petzold. © Thomas Eichler

Duathlon. 2013 kehrte der Bautzener Triathlet und Olympiateilnehmer Maik Petzold in seine Heimatstadt zurück. Er beendete seine Karriere als Leistungssportler und widmet sich seither auch dem Training der Triathlonabteilung des Bautzener LV Rot-Weiß 90, in dem er schon lange Mitglied ist. Mit dem Wissen eines Ex-Leistungssportlers konnte er manchem Hobbytriathleten wichtige Tipps geben. Seither ist die BLV-Abteilung von rund 20 auf knapp 50 Sportler gewachsen. Von 13 bis 65 Jahren sind alle Altersklassen vertreten. Vier BLV-Mitglieder trainieren derzeit beim SC Riesa, dem Nachwuchsstützpunkt der Region. Auch die Idee des Crossduathlons fällt in diese Zeit. Viele Jahre gab es den Bautzener Duathlon, der aber durch die Bauarbeiten der Umgehungsstraße im Spreetal ein jähes Ende fand. Nach einigen Jahren Unterbrechung organisierte der BLV im Oktober 2014 den ersten Bautzener Crossduathlon im stadtnahen Humboldthain. Am 2. Oktober startet die dritte Auflage. Es wird diesmal auch einen Staffelwettkampf für junge Leute ab zwölf Jahren geben. (bk)

www.bautzener-crossduathlon.de

www.baer-service.de

zur Startseite