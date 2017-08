Cross-Triathleten haben Vorrang Die Zittauer Schmalspurbahn fährt am kommenden Sonnabend wegen der O-See Challenge nicht bis zum Bahnhof Oybin.

Starts der O-See Classic auf der Schwimmstrecke am Olbersdorfer See © SZ Thomas Eichler

Die Zittauer Schmalspurbahngesellschaft Soeg unterstützt auch in diesem Jahr wieder die O-See-Challenge. Darüber informieren die Organisatoren der großen Sportveranstaltung, die am kommenden Wochenende am Olbersdorfer See und im Zittauer Gebirge stattfindet. Am Hauptwettkampftag, dem 19. August, gilt bei der Soeg wieder ein Sonderfahrplan, da die Wettkampfstrecken die Gleise der Zittauer Schmalspurbahn kreuzen. So queren die Sportler kurz vor dem Bahnhof Oybin die Gleise, weshalb alle Züge nach Oybin in der Zeit von 12.30 Uhr bis 15.30 Uhr nur bis kurz vor dem Bahnhof an der Schnittstelle Tal- und Steiniger Weg verkehren.

Die letzten rund 600 Meter bis zum Bahnhof Oybin müssen Bahnreisende dann zu Fuß zurücklegen. Da somit das Umfahren der Züge mit der Lok am Bahnhof Oybin, wie sonst planmäßig, nicht möglich ist, pendelt der Zug zwischen Bertsdorf und der Endhaltestelle, bespannt mit der Diesellok und am anderen Ende der Triebwagen. Der Speisewagenzug und der Reichsbahnzug pendeln am 19. August zwischen Zittau und Jonsdorf. Über die notwendigen veränderten Umstiege im Bahnhof Bertsdorf informiert das Zugpersonal. An den Fahrzeiten der Züge ändert sich nichts. Am 20. August fahren alle Züge wieder planmäßig. Die Schmalspurbahn sponsert übrigens auch in diesem Jahr wieder die Startgelder für die Teilnehmer der Kids-Challenge am 20. August. „Die Förderung von Kindern und Jugendlichen hat bei uns Priorität“, sagt Soeg-Geschäftsführer Ingo Neidhardt. (SZ)

zur Startseite