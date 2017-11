Cross-Strecke bestens präpariert Am Buß- und Bettag legten die Strießener Motorsport-Fans noch einmal Hand an, um den Parcours fertigzustellen.

Torsten Dürichen (vorn) und Mitstreiter beim Aufbau der Streckenbegrenzung fürs Strießener Stoppelrennen. © Manfred Müller

Das Wetter soll etwas durchwachsen ausfallen, aber immerhin ist kein Dauerregen angesagt. Am kommenden Sonnabend treffen sich im Dörfchen Strießen Motocrosser und Quadpiloten aus Sachsen und Thüringen, um zum Saisonabschluss noch einmal Gas zu geben. Mittwoch war das Vorbereitungsteam um David Walter auf dem abgeernteten Maisschlag zwischen Dorfrand und Bahnstrecke zugange, um die letzten Handgriffe am Parcours abzuarbeiten. „Allein für die Sprunghügel mussten wir mehr als 200 Tonnen Erde aufschütten“, erklärt der 35-jährige Motorsportfan.

Für die Streckenbegrenzung wurden Hunderte von Holzpflöcken und viele Kilometer Absperrband gebraucht. Es mussten Zelte aufgebaut und der Parcours fürs Geschicklichkeitsfahren präpariert werden. Neben dem Geländerennen in verschiedenen Alters-, Fahrzeug- und Motorenklassen ist am Sonnabend ein Vierkampf mit Tonnenslalom, Baumstamm-Pulling, Torwandschießen geplant. Und an den mehr als zwei Meter hohen Sprunghügeln können die Fahrer der 125-Kubik-Maschinen, Simsons, Pitbikes und Quads so richtig zeigen, was sie drauf haben.

214 Fahrer haben sich für die Veranstaltung im Priestewitzer Ortsteil angemeldet. Der Älteste, der die Zwei-Kilometer-Strecke absolvieren wird, ist 63 Jahre alt, der Jüngste sechs. Auch sieben Damen gehen auf die Piste und als weitere Attraktion ein Seitenwagengespann. „Wir mussten die Teilnehmerzahl deckeln, weil wir mehr organisatorisch einfach nicht bewältigen können“, erklärt David Walther. Da das Rennen so spät im Jahr stattfindet, gibt es für maximal acht Stunden ausreichendes Tageslicht. Sollte Morgennebel aufziehen, eher noch weniger.

Da aber auch die technische Kontrolle ordentlich abgewickelt werden muss, bleibt den Organisatoren wenig Spielraum. Die Maximalteilnehmerzahl wurde schon am vergangenen Montag erreicht – wer sich danach meldete, dem musste abgesagt werden. „Es kann natürlich jeder gern hierherkommen. Aber nur noch als Zuschauer, nicht als Starter“, sagt David Walter. Für Unterhaltung sei gesorgt, Speisen und Getränke stehen für etwa 1 000 Gäste bereit. Sogar originale Thüringer Rostbratwurst wird gebrutzelt, und die Kinder können Pony reiten. Oder auch auf einem altersgerechten Quad.

Im vergangenen Jahr hatten die Strießener Motorsportler das Stoppelrennen zum ersten Mal organisiert, und es war gleich unerwartet gut eingeschlagen (SZ berichtete). Erwartet wurden 50 bis 60 Teilnehmer, am Ende gingen fast 150 an den Start. Besonders stolz ist David Walter darauf, dass es trotzdem kein Organisations-Chaos gab. Der erste Lauf ging – wie geplant – um neun Uhr über die Bühne, und im Nachhinein gab es über die sozialen Medien viel Lob von Startern und Zuschauern.

David Walter steht in der Strießener Sportgemeinschaft zwar der Zweirad-Sparte vor; das Stoppelrennen aber organisiert er im Wesentlichen mit Freunden und Bekannten. Die Vereinskollegen übernehmen am Veranstaltungstag die verschiedensten Aufgaben – vom Streckenposten bis zum Imbiss-Verkäufer. Es sei von Vorteil, dass schon einmal ein solches Rennen stattgefunden habe. Da seien die Abläufe klar, man könne quasi per Checkliste vorgehen. Wie viele Gäste am Sonnabend an der Strecke stehen werden, hänge davon ab, ob es leidlich trocken bleibt. „Bis zum Montag hat der Wetterbericht noch ideale Bedingungen vorhergesagt“, so Walter, „das dann aber leider korrigieren müssen.“

zur Startseite