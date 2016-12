Crash in der Unterführung

Zigarettenautomat gesprengt Radebeul. In der Nacht zum Donnerstag sprengten Unbekannte mit Pyrotechnik einen Zigarettenautomat an der Hauptstraße. In der Folge stahlen sie die Geldbox mit einer unbestimmten Menge Bargeld. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 2000 Euro.

Einbruch in Friseursalon Riesa. In der Nacht zum Mittwoch brachen Unbekannte in einen Friseursalon an der Körnerstraße ein. Nachdem die Täter eine Tür des Geschäftes aufgehebelt hatten, durchsuchten sie dieses und stahlen ein iPad im Wert von rund 390 Euro.

Hochstände beschädigt Großenhain. In einem Waldgebiet zwischen Raden, Zabeltitz und Görzig beschädigten Unbekannte mindestens vier Hochstände. Einen davon warfen sie in die Röder, einen Zweiten in die Geißlitz. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Blumenladen geplündert Stauchitz. In der Nacht zum Mittwoch brachen Unbekannte in einen Blumenladen einer Einkaufspassage an der Güterbahnhofstraße ein. Die Täter hebelten eine Zugangstür auf und durchsuchten die Räume. In der Folge stahlen sie eine unbekannte Menge Bargeld.