Crash beim Abbiegen Hoher Sachschaden war auf der S 34 entstanden.

© Symbolfoto: dpa

Leisnig. Auf der Staatsstraße 34 in Richtung Döbeln waren am Mittwoch, gegen 15.10 Uhr, der 49-jährige Fahrer eines Pkw Renault und der 31-jährige Fahrer eines Lkw Citroën unterwegs. Unmittelbar nach dem Ortsausgang Naundorf bog der Citroën-Fahrer nach links in Richtung Beiersdorf ab. Gleichzeitig überholte der Renault-Fahrer den Citroën. So kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 500 Euro.

Eine 37 Jahre alte Mitfahrerin des Renault und der Citroën-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. (DA)

Aus dem Polizeibericht vom Donnerstag zurück 1 von 2 weiter Kleintransporter fährt auf Sattelzug Rossau. Kurz nach der Anschlussstelle Hainichen fuhr am Mittwoch, gegen 13.20 Uhr, ein Iveco-Kleintransporter auf der A 4 in Richtung Dresden auf den Anhänger eines Sattelzuges DAF. Dabei erlitt der 35 Jahre alte Iveco-Fahrer leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 14000 Euro. Einfach losgerollt Mittweida. Ein VW-Transporter mit Anhänger machte sich am Mittwochmittag auf der Rößgener Straße selbstständig und rollte los. Der 39-jährige Fahrer versuchte noch, das Fahrzeug festzuhalten, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Der Transporter stieß gegen einen Maschendrahtzaun und der Anhänger verkeilte sich am Gehweg. Es entstand Sachschaden bei dem Unfall in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro.

zur Startseite