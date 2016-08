Crash beim Abbiegen Hatte der Opel-Fahrer den Gegenverkehr übersehen?

© ZB

Beim Einbiegen in ein Grundstück hat es gekracht: Als ein 84-Jähriger mit seinem Pkw Opel am Montagvormittag die Colditzer Straße nach links verlassen wollte, kam es zur Kollision mit einem VW. Der PKW, an dessen Steuer ein 69 Jahre alter Fahrer war, hatte sich im Gegenverkehr befunden.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Den entstandenen Sachschaden an den Fahrzeugen beziffert die Polizei auf insgesamt etwa 8 000 Euro. (DA)

