Crash auf glatter Straße Drei Frauen wurden am Mittwochabend zum Teil schwer verletzt.

Am Mittwochabend ereignete sich auf dem Mistschänkenweg (K 8014) im Ortsteil Steinbach ein Verkehrsunfall, bei dem drei Frauen zum Teil schwer verletzt wurden.

Eine 19-Jährige war mit einem VW Polo in Richtung Weinböhla unterwegs, als sie in einer Kurve auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über den Wagen verlor und frontal mit einem entgegenkommenden Ford Fiesta zusammenstieß, an dessen Steuer eine 50-Jährige saß. Dabei erlitt eine 21 Jahre alte Insassin 21 im VW schwere und die beiden Fahrerinnen leichte Verletzungen. Alle drei wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf über 10 000 Euro. (SZ)

Vollsperrung nach Unfall

Wülknitz. Ein VW Passat war am Mittwochnachmittag auf der B 169 unterwegs, als der Wagen zwischen Zeithain und Lichtensee in einer Kurve auf die Gegenspur geriet und mit einem VW zusammenstieß. Die 33 und 55 Jahre alten Fahrer beider Fahrzeuge wurden bei der Kollision schwer verletzt.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B 169 war im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis in den Abend hinein voll gesperrt. (SZ)

