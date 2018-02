Crash auf der Kreuzung

Ein VW Golf und ein Fiat sind am Sonnabendnachmittag auf einer Kreuzung in Graupa zusammengestoßen. Ein 27-jähriger Golf-Fahrer wollte die Kastanienallee in Richtung Birkwitz überqueren. Dabei stieß er mit dem Fiat zusammen, welcher aus Dresden kommend in Richtung Pirna-Copitz unterwegs war. Die 53-jährige Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Bei dem 27-jährigen Golf-Fahrer wurde ein Atemalkoholwert von 0,34 Promille festgestellt. Der Sachschaden beträgt rund 6 000 Euro. (mf)

