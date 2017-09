Crash auf der Kreuzung Bei Wittichenau stießen am Mittwochvormittag zwei Autos zusammen. Mehrere Personen wurden verletzt.

Die Kreuzung musste zur Unfallaufnahme und Bergung voll gesperrt werden. © Rico Löb

Ein schwerer Unfall mit zwei Verletzten ereignete sich am Mittwochvormittag bei Wittichenau. Nach ersten Erkenntnissen wollte gegen 9.50 Uhr eine 45-jährige Toyota-Faherin von der Kamenzer Straße auf die Straße nach Oßling abbiegen. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigtes Mazda, der in Richtung Keula unterwegs war. Auf der Kreuzung kam es dann zur Kollision.

Zwei Personen wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Die Polizei sperrte den Kreuzungsbereich in beide Richtungen für die Unfallaufnahme und Bergung komplett. Auch die Feuerwehr war im Einsatz. An den Autos entstand ein Schaden von 8 000 Euro.(szo)

