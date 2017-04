Crash auf der Kreuzung

Auf der Kreuzung zusammengestoßen Bautzen. Am Donnerstagabend kam es an der Kreuzung zwischen Stieber- und Dr. Peter-Jordan-Straße in Bautzen zu einem Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es gegen 21.45 Uhr an einer Ampelkreuzung vermutlich zu einem Vorfahrtsfehler. Ein VW wollte bei Grün nach links abbiegen. Bei prallte er mit einem entgegenkommenden VW zusammen. Nach Aussagen eines Polizeisprechers wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Es gab aber erheblichen Schaden an den Autos. Die alarmierten Kameraden der Feuerwehr banden auslaufende Betriebsmittel und sicherten die Unfallstelle.

Autodieb gescheitert Ottendorf-Okrilla. Unbekannte versuchten gewaltsam, in einen Honda Accord einzudringen. Bei dem auf der Wachbergstraße in Ottendorf-Okrilla abgestellten Auto wurde das Türschloss der Fahrertür manipuliert. Ein Eindringen in das Auto misslang. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Tat muss sich zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmittag ereignet haben.

Betrunken Unfall gebaut Bautzen. Ein 26-jähriger Opelfahrer war am Freitag gegen 0.45 Uhr in Bautzen auf der Muskauer Straße unterwegs. Etwa 50 Meter nach der Einmündung Thomas-Müntzer-Straße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte die Leitplanke und kam in Höhe der Einmündung Niederkainaer Straße zum Stehen. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1.56 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein eingezogen. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Baucontainer beschädigt Ottendorf-Okrilla. In der Nacht zum Donnerstag begaben sich Unbekannte auf das Gelände des Kieswerkes an der Würschnitzer Straße in Ottendorf-Okrilla. Dort wurden vier Betriebscontainer gewaltsam aufgebrochen. Vorgefundene Elektrogeräte wurden beschädigt. Ein Handy und eine Geldkassette mit etwa 300 Euro Bargeld nahmen die Diebe mit. Die Täter hinterließen einen Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro.